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«Настроения не самые позитивные». Когда биткоин вернется к росту

«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях.
РБК
Вечером 19 декабря курс биткоина поднимался выше $48 тыс.
РБК
Последние несколько лет биткоин обычно рос во второй половине декабря и практически до самого Нового Года.
РБК
Правда, за кадром осталось решение регулятора по сокращению собственного баланса, на котором находятся активы на $8,6 трлн.
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«Настроения не самые позитивные». Когда биткоин вернется к росту
РБК09:56
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