РБК«Настроения не самые позитивные». Когда биткоин вернется к росту«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях.РБКВечером 19 декабря курс биткоина поднимался выше $48 тыс.РБКПоследние несколько лет биткоин обычно рос во второй половине декабря и практически до самого Нового Года.РБКПравда, за кадром осталось решение регулятора по сокращению собственного баланса, на котором находятся активы на $8,6 трлн.РБКЧитать далееСвернутьПодробнее о событии«Настроения не самые позитивные». Когда биткоин вернется к ростуРБК09:56Показать все источникиОценитьПоделиться