Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНастя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом

Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией.
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с чего всё началось
Телеведующая и блогер Анастасия Ивлеева в Instagram сообщила
, что она вместе с мужем, рэпером Элджеем (Алексей Узенок), заболели коронавирусной инфекцией.
РБК06:20

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Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом

Газета.Ru08:32

Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

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Настя Ивлеева и Элджей заразились COVID-19

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Ивлеева и Элджей заболели COVID-19

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Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

Lenta.ru06:33

Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

НТВ06:26

Элджей и Настя Ивлеева заболели коронавирусом

Woman.ru06:46
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