Коронавирус
Газета.RuНастя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом
Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией.
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Общество
На волне протестов BLM в Нью-Йорке предложили запретить слепые прослушивания в оркестрах. 50 лет назад их ввели именно ради равноправия
В 1969 году слепые прослушивания ввели как раз на волне борьбы за гражданские права в Америке.
Телеканал RTVI 24 июля в 17:39
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
Культуромания вчера в 05:35
Политика
Шойгу представил Путину ряд предложений по программе вооружения
Министр обороны России Сергей Шойгу представил российскому президенту Владимиру Путину предложения по более качественному и объёмному выполнению программы вооружения.
RT на русском 09:22
Происшествия
В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину
Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД.
РИА Новости 09:43
Политика
Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами
Несменный глава ЛДПР обратился к жителям Хабаровска с просьбой выразить всяческую поддержку ВРИО губернатора М. Дегтярева.
Discover24 вчера в 03:12
Шоу-бизнес
Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
Сусанин 10:42
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Здоровье
Бессрочный карантин из-за бубонной чумы был введен в регионе Монголии
Отмечается, что неделю назад у 39-летнего жителя Улиастая выявили симптомы недуга, также высокую температуру, головную боль и боль в мышцах, после того, как он со своей семьей съел мясо сурка, который в основном и считается переносчиком бубонной чумы.
RuNews24.ru 05:01
Общество
Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО
Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru вчера в 05:42
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
Футбол
Был ли дебош? Слуцкий прокомментировал новый скандал с участием Дмитрия Тарасова
Вести.Ru 10:04
Энергетика
Транзит газа через Украину сократился на 45% за полгода
Компания «Оператор ГТС Украины» за первое полугодие 2020 года обеспечил транзит 24,9 миллиардов кубометров газа, что на 45% меньше, чем транзит за этот же период в 2019 году.
ИА Новороссия 06:18
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Происшествия
В детском лагере в Астраханской области произошла вспышка коронавируса
В лагере «Астраханские зори» в Астраханской области у пяти сотрудников выявили COVID-19, они помещены в изолятор, сам лагерь приостановил работу.
BFM.ru 10:05
Общество
Нейтрализующую коронавирус защитную маску создали в Португалии
Сотрудники Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали нейтрализующую вызывающей COVID-19 коронавирус маску создали.
МедиаПоток 05:37
Шоу-бизнес
Младший сын Валерии сделал предложение своей девушке Лиане Волковой
Сын известной российской певицы Валерии Арсений Шульгин решился на важный шаг.
Экономика сегодня вчера в 22:01
Кино
Зак Снайдер представил необычную версию костюма Супермена
Знаменитый американский режиссер Зак Снайдер на онлайн-конференции Comic Con рассказал о некоторых необычных вариантах костюмов Супермена.
Экономика сегодня 08:14
Общество
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
RT на русском 04:52
Происшествия
Ребенок погиб, девять человек пострадали после ДТП в Туве
На дороге Кызыл - Эрзин в Кызыловском районе Тувы перевернулся микроавтобус, в котором находились 10 человек - семеро детей и трое взрослых.
Российская газета 10:30
Общество
Интернет-омбудсмен назвал рост цен на интернет неизбежным
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев прокомментировал повышение цен на интернет в России, передает телеканал «360».
Общественная служба новостей 09:19
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Армия и оружие
Истребители США дважды за шесть минут опасно сближались с иранским самолетом
Американские истребители F-15 дважды за шесть минут опасно близко подлетали к пассажирскому лайнеру Ирана Mahan Air, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:59
Шоу-бизнес
Марат Башаров продаёт квартиру в Москве за 34 млн рублей
На сайтах о продаже недвижимости было замечено объявление о продаже квартиры в Москве за 34 млн рублей, площадь которой - 180 квадратных метров.
Kazanfirst.ru вчера в 15:42
Игры
Студия GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В этом году GSC выпустит S.T.A.L.K.E.R 2. Из трейлера можно понять, что вторая часть сохранила в себе локации первой, например место, где у костра сидят люди с гитарой.
iReactor 23 июля в 17:29
Армия и оружие
Украинских миротворцев ООН отправят в Донбасс
Киев отправит в Донбасс украинских миротворцев ООН. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС), передает Replyua.net.
Lenta.ru 08:45
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Происшествия
Похищенный мужчина на ходу выпрыгнул из багажника машины в Москве
Московский Комсомолец 04:50