с чего всё началось

Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией.

Политика Шойгу представил Путину ряд предложений по программе вооружения Министр обороны России Сергей Шойгу представил российскому президенту Владимиру Путину предложения по более качественному и объёмному выполнению программы вооружения. 36

Происшествия В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД. 40

Здоровье Бессрочный карантин из-за бубонной чумы был введен в регионе Монголии Отмечается, что неделю назад у 39-летнего жителя Улиастая выявили симптомы недуга, также высокую температуру, головную боль и боль в мышцах, после того, как он со своей семьей съел мясо сурка, который в основном и считается переносчиком бубонной чумы. 3

Энергетика Транзит газа через Украину сократился на 45% за полгода Компания «Оператор ГТС Украины» за первое полугодие 2020 года обеспечил транзит 24,9 миллиардов кубометров газа, что на 45% меньше, чем транзит за этот же период в 2019 году. 4

Общество Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. 247

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 590

Кино Зак Снайдер представил необычную версию костюма Супермена Знаменитый американский режиссер Зак Снайдер на онлайн-конференции Comic Con рассказал о некоторых необычных вариантах костюмов Супермена. 2

Происшествия Ребенок погиб, девять человек пострадали после ДТП в Туве На дороге Кызыл - Эрзин в Кызыловском районе Тувы перевернулся микроавтобус, в котором находились 10 человек - семеро детей и трое взрослых. 1

Армия и оружие Истребители США дважды за шесть минут опасно сближались с иранским самолетом Американские истребители F-15 дважды за шесть минут опасно близко подлетали к пассажирскому лайнеру Ирана Mahan Air, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Марат Башаров продаёт квартиру в Москве за 34 млн рублей На сайтах о продаже недвижимости было замечено объявление о продаже квартиры в Москве за 34 млн рублей, площадь которой - 180 квадратных метров. 16

Игры Студия GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 В этом году GSC выпустит S.T.A.L.K.E.R 2. Из трейлера можно понять, что вторая часть сохранила в себе локации первой, например место, где у костра сидят люди с гитарой. 555