с чего всё началось

Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией.

Интернет Telegram в тестовом режиме запустил видеозвонки Telegram в тестовом режиме добавил возможность делать видеозвонки для пользователей iOS, сообщило издание "Код Дурова". 6

Политика Папа Римский приветствовал прекращение огня в Донбассе Ватикан, 26 июля 2020, 14:23 — REGNUM Папа Римский Франциск приветствовал решение о новом прекращении огня в Донбассе. 1

Общество Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором. 73

Общество Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия». 421

Здоровье Бессрочный карантин из-за бубонной чумы был введен в регионе Монголии Отмечается, что неделю назад у 39-летнего жителя Улиастая выявили симптомы недуга, также высокую температуру, головную боль и боль в мышцах, после того, как он со своей семьей съел мясо сурка, который в основном и считается переносчиком бубонной чумы. 3

Недвижимость Эксперты дали рекомендации по покупке квартир в России Аналитики риелторской компании «Метриум» дали рекомендации по покупке квартир в России. Об этом сообщает «Российская газета».

Происшествия В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка Трехлетнего мальчика, пропавшего в селе Строгановка под Симферополем, нашли мертвым, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Сергей Шахов. 115

Футбол «Локомотив» предложил Фарфану новый контракт Руководство «Локомотива» сделало предложение форварду Джефферсону Фарфану о продлении контракта.

Спорт Родченков назвал причину бойкота СССР Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков назвал причину бойкота СССР летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.

Происшествия Суд арестовал переплывшего по Нарве российско-эстонскую границу шведа Кингисеппский городской суд Ленинградской области арестовал на 30 суток 33-летнего гражданина Швеции, незаконно переплывшего по реке Нарве границу России и Эстонии. 9

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко три месяца не может вернуться на родину Как сообщает ToDay News Ufa, известная певица Виктория Дайнеко вот уже три месяца публикует фотографии из Нью-Йорка (США) на своей страничке в социальной сети. 48

Киберспорт Sumail покинул OG, Ceb вернулся в стартовый состав команды Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс стал офлейнером в стартовом ростере команды по Dota 2. В составе организации он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.

Армия и оружие В День ВМФ в Севастополе реконструировали бой за освобождение города В Севастополе в честь Дня ВМФ состоялся морской парад и военно-спортивный праздник, где моряки продемонстрировали боевую мощь Черноморского флота, а также отдали дань памяти кораблям и соединениям, которые защищали город в годы Великой Отечественной войны. 4

Происшествия Во Вьетнаме девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом В центральной провинции Вьетнама Куанг Бин 26 июля съехал с дороги и опрокинулся туристический автобус.