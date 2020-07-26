Коронавирус
Газета.RuНастя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом
Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией.
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Футбол
«Зенит» вывел ЦСКА в группу Лиги Европы
Санкт-петербургский "Зенит" одержал предсказуемую победу в финале Кубка России, одолев с минимальным счётом подмосковные "Химки" – 1:0.
LiveResult.Ru вчера в 12:15
Армия и оружие
Украинских миротворцев ООН отправят в Донбасс
Киев отправит в Донбасс украинских миротворцев ООН. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС), передает Replyua.net.
Lenta.ru 08:45
Общество
Изнасилованная 13-летняя школьница из Красноярского края боится рожать
Школьница из Красноярского края, забеременевшая в 13 лет после изнасилования, поделилась со своими подписчиками информацией о грядущих родах.
Народные новости 04:29
Общество
В Хабаровске завершилась очередная акция протеста в поддержку Фургала
Lenta.ru вчера в 12:13
Интернет
Telegram в тестовом режиме запустил видеозвонки
Telegram в тестовом режиме добавил возможность делать видеозвонки для пользователей iOS, сообщило издание "Код Дурова".
РИА Новости 07:29
Политика
Папа Римский приветствовал прекращение огня в Донбассе
Ватикан, 26 июля 2020, 14:23 — REGNUM Папа Римский Франциск приветствовал решение о новом прекращении огня в Донбассе.
REGNUM 07:23
Общество
Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ
РБК вчера в 17:42
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ вчера в 12:00
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Здоровье
Бессрочный карантин из-за бубонной чумы был введен в регионе Монголии
Отмечается, что неделю назад у 39-летнего жителя Улиастая выявили симптомы недуга, также высокую температуру, головную боль и боль в мышцах, после того, как он со своей семьей съел мясо сурка, который в основном и считается переносчиком бубонной чумы.
RuNews24.ru 05:01
Недвижимость
Эксперты дали рекомендации по покупке квартир в России
Аналитики риелторской компании «Метриум» дали рекомендации по покупке квартир в России. Об этом сообщает «Российская газета».
RT на русском 24 июля в 10:05
Политика
Дегтярев описал свои отношения с Москвой поговоркой о теленке
Бригада врачей из Москвы прибыла в Хабаровский край накануне для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом.
РБК 07:14
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Происшествия
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
Трехлетнего мальчика, пропавшего в селе Строгановка под Симферополем, нашли мертвым, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
РИА Новости 07:02
Футбол
«Локомотив» предложил Фарфану новый контракт
Руководство «Локомотива» сделало предложение форварду Джефферсону Фарфану о продлении контракта.
Metaratings 08:54
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
Культуромания вчера в 05:35
Спорт
Родченков назвал причину бойкота СССР Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков назвал причину бойкота СССР летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.
Lenta.ru 08:34
Наука
В сибирском озере найден хорошо сохранившийся скелет мамонта
В районе озера обнаружили фрагмент ноги с закрепленными к ней сухожилиями, ребра, нижнюю челюсть и череп мамонта.
Evo-rus.com 04:35
Происшествия
Суд арестовал переплывшего по Нарве российско-эстонскую границу шведа
Кингисеппский городской суд Ленинградской области арестовал на 30 суток 33-летнего гражданина Швеции, незаконно переплывшего по реке Нарве границу России и Эстонии.
РБК 07:50
Здоровье
Врачи в Ишиме извлекли из уха пациента мотылька
Врачи - отоларингологи в Ишиме помогли местному жителю извлечь мотылька из уха. Многие могут подумать, что случай несерьезный.
КП - Тюмень 07:58
Космос
В России разработали схему полета на Луну без сверхтяжелой ракеты
Профиль вчера в 16:35
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 94 новых случая коронавируса
Всего в России за сутки выявлено 5765 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в стране превысило 812 тыс. человек.
Краснодарские известия 03:59
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко три месяца не может вернуться на родину
Как сообщает ToDay News Ufa, известная певица Виктория Дайнеко вот уже три месяца публикует фотографии из Нью-Йорка (США) на своей страничке в социальной сети.
ToDay News Ufa 08:01
Киберспорт
Sumail покинул OG, Ceb вернулся в стартовый состав команды
Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс стал офлейнером в стартовом ростере команды по Dota 2. В составе организации он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.
Чемпионат вчера в 17:38
Армия и оружие
В День ВМФ в Севастополе реконструировали бой за освобождение города
В Севастополе в честь Дня ВМФ состоялся морской парад и военно-спортивный праздник, где моряки продемонстрировали боевую мощь Черноморского флота, а также отдали дань памяти кораблям и соединениям, которые защищали город в годы Великой Отечественной войны.
Российская газета 07:07
Происшествия
Во Вьетнаме девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
В центральной провинции Вьетнама Куанг Бин 26 июля съехал с дороги и опрокинулся туристический автобус.
Российская газета 05:56
Происшествия
В Астраханской области выявили вспышку коронавируса в детском лагере
Детей из лагеря "Астраханские зори" проверят на коронавирус после выявления заболевания у сотрудников учреждения, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора Астраханской области.
РИА Новости 08:10
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05