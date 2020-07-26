Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНастя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева вместе с мужем, рэпером Алексеем Узенюком (Элджеем) заразились коронавирусом. Об этом Ивлеева написала на своей странице в Instagram.
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Анастасия Ивлеева
Напоминаю, что коронавирус никуда не делся, будьте осторожны. Подробности нашей болезни, симптомы, как поняли, что заразились, а также другие подробности расскажу немного позже.
— Анастасия Ивлеева, youTube-блогерПетербургский дневник 06:31
с чего всё началось
Телеведующая и блогер Анастасия Ивлеева в Instagram сообщила
, что она вместе с мужем, рэпером Элджеем (Алексей Узенок), заболели коронавирусной инфекцией.
РБК06:20

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Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

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