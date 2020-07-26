с чего всё началось

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева вместе с мужем, рэпером Алексеем Узенюком (Элджеем) заразились коронавирусом. Об этом Ивлеева написала на своей странице в Instagram.

Политика Путин раскритиковал постановление Верховной Рады о местных выборах Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским раскритиковал постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее минским соглашениям, сообщает пресс-служба Кремля. 374

Культура 61-летняя Лариса Гузеева стала новой ведущей «Дома-2» Заслуженная артистка РФ и член Союза кинематографистов России Лариса Андреевна Гузеева стала новой ведущей скандального шоу "Дом-2". 382

Общество В Калужской области осудили выходку одного из депутатов в Севастополе Действия представителя молодежного парламента Калужской области в Севастополе Дениса Зиновкина прокомментировала председатель организации Дарья Никеева, 26 июля сообщает группа «Молодежный парламент Калужской области» в социальной сети «ВКонтакте». 21

Гаджеты Смартфон Nubia Red Magic 5 стал лидером рейтинга AnTuTu Тестирование смартфонов в бенчмарке AnTuTu определило лидера, которым стал Nubia Red Magic 5. По словам специалистов, гаджет обошел конкурентов с рекордным показателем в 659 586 баллов. 1

Политика Кедми уверен, что Китай никогда не сможет стать угрозой для России Китай никогда не превратится в угрозу для России, даже если США полностью утратят статус мировой державы, считает эксперт из Израиля, бывший глава спецслужбы Натив Яков Кедми. 5

Кино Зак Снайдер показал необычный костюм Супермена Во время общения Снайдер показал снятую сцену для "Snyder Cut" — его версии "Лиги справедливости", в которой Генри Кавилл в роли Супермена предстает в черном костюме и серебряном плаще. 4

Политика В Петербурге завершился Главный военно-морской парад В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости.

Футбол Карантин не помешает матчу «Манчестер Сити» и «Реала» в Лиге чемпионов Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил The Guardian, что карантин, введенный в стране для приезжающих из Испании, не помешает проведению матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».

Здоровье В Томской области еще один пациент умер от коронавируса Тридцатый пациент, инфицированный коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, скончался в Томской области, 26 июля сообщает пресс-служба администрации региона.

Происшествия В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД. 49

Экономика Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз» Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ). 61

Наука Названа наиболее вероятная причина гибели динозавров Выдвигая гипотезы о причинах исчезновения с нашей планеты динозавров, ученые традиционно придерживаются двух версий.