Коронавирус
Lenta.ruНастя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева вместе с мужем, рэпером Алексеем Узенюком (Элджеем) заразились коронавирусом. Об этом Ивлеева написала на своей странице в Instagram.
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Армия и оружие
Необычный кадр «арктической ракеты» России появился в Сети
ПолитРоссия вчера в 14:12
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Политика
Путин раскритиковал постановление Верховной Рады о местных выборах
Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским раскритиковал постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее минским соглашениям, сообщает пресс-служба Кремля.
Lenta.ru 11:29
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
Игры
Разработчик игры Batman: Arkham City получил 600 млн долларов прибыли
Актуальные Новости 10:18
Игры
Логотип нового шутера Call of Duty нашли на упаковке чипсов Doritos
Логотип нового шутера Black Ops Cold War нашли на упаковке чипсов Doritos.
Дни24 09:36
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 03:39
Политика
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 12:44
Кино
Кодзима вошел в жюри Венецианского кинофестиваля
Cyber.sports.ru 11:45
Культура
61-летняя Лариса Гузеева стала новой ведущей «Дома-2»
Заслуженная артистка РФ и член Союза кинематографистов России Лариса Андреевна Гузеева стала новой ведущей скандального шоу "Дом-2".
Российская газета 10:49
Общество
В Калужской области осудили выходку одного из депутатов в Севастополе
Действия представителя молодежного парламента Калужской области в Севастополе Дениса Зиновкина прокомментировала председатель организации Дарья Никеева, 26 июля сообщает группа «Молодежный парламент Калужской области» в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 07:34
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
РИА Новости 09:29
Гаджеты
Смартфон Nubia Red Magic 5 стал лидером рейтинга AnTuTu
Тестирование смартфонов в бенчмарке AnTuTu определило лидера, которым стал Nubia Red Magic 5. По словам специалистов, гаджет обошел конкурентов с рекордным показателем в 659 586 баллов.
Goroday.ru 08:48
Политика
Кедми уверен, что Китай никогда не сможет стать угрозой для России
Китай никогда не превратится в угрозу для России, даже если США полностью утратят статус мировой державы, считает эксперт из Израиля, бывший глава спецслужбы Натив Яков Кедми.
Политическая Экспертиза 24 июля в 03:45
Кино
Зак Снайдер показал необычный костюм Супермена
Во время общения Снайдер показал снятую сцену для "Snyder Cut" — его версии "Лиги справедливости", в которой Генри Кавилл в роли Супермена предстает в черном костюме и серебряном плаще.
Газета.Ru 09:28
Футбол
Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Российский тренер Андрей Талалаев покинул пост наставника «Крыльев Советов». Соответствующая информация появилась на сайте самарцев.
Vprognoze.ru вчера в 23:44
Политика
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:33
Футбол
Карантин не помешает матчу «Манчестер Сити» и «Реала» в Лиге чемпионов
Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил The Guardian, что карантин, введенный в стране для приезжающих из Испании, не помешает проведению матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».
РБК спорт 10:47
Здоровье
В Томской области еще один пациент умер от коронавируса
Тридцатый пациент, инфицированный коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, скончался в Томской области, 26 июля сообщает пресс-служба администрации региона.
ИА Красная Весна 11:55
Происшествия
В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину
Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД.
РИА Новости 09:43
Происшествия
В детском лагере в Астраханской области произошла вспышка коронавируса
В лагере «Астраханские зори» в Астраханской области у пяти сотрудников выявили COVID-19, они помещены в изолятор, сам лагерь приостановил работу.
BFM.ru 10:05
Экономика
Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»
Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
РБК вчера в 02:01
Наука
Названа наиболее вероятная причина гибели динозавров
Выдвигая гипотезы о причинах исчезновения с нашей планеты динозавров, ученые традиционно придерживаются двух версий.
ТК Звезда 07:52
Космос
Роскосмос: сверхлегкая ракета будет создана к 2024 году
Первый заместитель главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич в ходе конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 2020 сообщил о том, что Россия готовится создать сверхзвуковую ракету-носитель к 2024 году.
Live24 24 июля в 08:01
Происшествия
Олимпийский чемпион Александр Иваницкий погиб в лесу Подмосковья
Подробностей происшествия в «Лиза Алерт» не сообщают. Известно, что 82-летний Иваницкий днем 22 июля ушел за грибами в лес.
Snob.ru вчера в 05:57
Авто
ГАЗ получил заем на 400 млн рублей на выпуск «Валдая NEXT»
Лезги газет 01:48
Авто
Hyundai начал продажи кроссовера с «механикой» без педали сцепления
Motor вчера в 09:32
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru вчера в 02:09
Футбол
«СКА-Хабаровск» первый матч в новом сезоне ФНЛ сыграет 1 августа
Хабаровские вести 24 июля в 23:30