Шоу-бизнес

RuNews24.ruRuNews24.ruНастя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию

С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей. Неоднократно в СМИ появлялась информация, что пара уже узаконила отношения. Сегодня Анастасия Ивлеева подтвердила эти слухи.
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Звезды интернета Настя Ивлеева и Элджей поженились: пикантные фото пары

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Анастасия Ивлеева и Элджей поженились

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Настя Ивлеева вышла замуж и поменяла фамилию

Дни.ру09:52

Теперь официально: Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея

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Настя Ивлеева впервые назвала Элджея мужем и поменяла фамилию

Woman.ru09:05

Телеведущая А.Ивлеева вышла замуж за рэпера Элджея

Агентство Москва08:57

Теперь жена: Ивлеева подтвердила, что вышла замуж за Элджея

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Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
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Оголившиеся блогерши возмутили пользователей Сети

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Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости 16:10
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Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
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Обыски в штабе Навального и ФБК завершились

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Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
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Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора.
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В Вашингтоне назвали страны, представляющие угрозу для США в космосе

"Существует абсолютно реальная угроза для сил США, которые развернуты в космосе, а вместе с тем и абсолютно реальная угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно с ним связаны", - добавил Данфорд.
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В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей

В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
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Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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Политика

В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
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В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

REGNUM 08:32
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Continental создал интегрированную платформу для кокпита

Концерн Continental представит на международном автосалоне во Франкфурте свою новую разработку – интегрированную внутреннюю платформу (IIP) для автомобильного "кокпита" будущего.
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Премьер Малайзии не доверяет выводам ССГ о виновных в крушении MH17

Председатель правительства Малайзии Махатхир Мохамад сомневается в правильности выводов Совместной следственной группы, которая назвала виновных в крушении пассажирского самолёта Boeing MH17 в Донецкой области Украины в июле 2014 года.
REGNUM 02:56
Политика

Журналист назвал Польшу врагом российской государственности

В материале говорится, что Польша является врагом российской государственности, который не признает никаких правил.
Известия 21:40
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Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБК 17:02
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Пермские врачи объявили «итальянскую забастовку» из-за переработок

Врачи пермской больницы №6 объявили "итальянскую забастовку" из-за переработок и копеечных доплат за них.
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Минздрав планирует запретить продажу алкоголя россиянам моложе 21 года уже в декабре.
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Комсомольская правда 13:15
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Мужчину пригласили на юбилейную передачу, где у него было несомненное преимущество, ввиду того, что задавались только вопросы, которые звучали в предыдущих выпусках за минувшие 20 лет.
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В Саратовской области потерпел крушение военный вертолет Ми-8, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
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Анастасия Ивлеева
YouTube-блогер
российская телеведущая и видеоблогер. Наиболее известна как звезда Instagram, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка. Перезагрузка».
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Алексей Узенюк
Российский исполнитель
российский хип-хоп-исполнитель.
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