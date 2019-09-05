С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей. Неоднократно в СМИ появлялась информация, что пара уже узаконила отношения. Сегодня Анастасия Ивлеева подтвердила эти слухи.

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