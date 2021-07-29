Колбасы и бакалея составляют 25%.По мнению Осьмаковой, ритейлерам и магазинам шаговой доступности не выгодно перерабатывать продукцию с истекшим сроком годности, и почти 94% отходов направляются непосредственно на свалки и полигоны.
Около 17 миллионов тонн свежих продуктов на 1,6 триллиона рублей в России ежегодно оказываются на свалке, 45% из них приходится на фрукты и овощи, заявила РИА Новости член рабочей группы рынка FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алина Осьмакова.
Министерство финансов США разрешило использовать средства, выделенные на борьбу с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями, на стимулирование вакцинации, включая выплаты привившимся гражданам.