Около 17 миллионов тонн свежих продуктов на 1,6 триллиона рублей в России ежегодно оказываются на свалке, 45% из них приходится на фрукты и овощи, заявила РИА Новости член рабочей группы рынка FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алина Осьмакова.

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