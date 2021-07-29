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На свалку в России ежегодно попадает 17 млн тонн свежих продуктов

Россия ежегодно выбрасывает на свалку около 17 млн тонн свежих продуктов на 1,5 трлн рублей.
BFM.ru
Эксперт добавила, что по данным ритейлеров, средний магазин формата "у дома" еженедельно генерирует 600 килограммов пищевых отходов.
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Колбасы и бакалея составляют 25%.По мнению Осьмаковой, ритейлерам и магазинам шаговой доступности не выгодно перерабатывать продукцию с истекшим сроком годности, и почти 94% отходов направляются непосредственно на свалки и полигоны.
Город24
Во-вторых, развивать технологии переработки пищевых отходов и цифровые платформы распределения нереализованной пищевой продукции.
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С чего всё началось

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