Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении.

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. По словам артистки, однажды ей пришлось сходить в посольство РФ в Аргентине, где ее спросили о желании получить еще один паспорт.

Общество Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении. 22

Общество В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму. 2,7K

Экономика Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей Программа льготной сельской ипотеки в РФ в 2020 году получит еще 2 миллиарда рублей, таким образом, ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. 6

Общество Еще один китайский город ввел военное положение из-за коронавируса Еще один китайский город, Баодин в провинции Хэбэй, ввел военное положение из-за вспышки коронавирусной инфекции в соседнем Пекине.

Общество Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы Племянница президента США была главным источником информации для журналистского расследования, удостоенного Пулитцеровской премии, предоставив газете налоговые декларации дедушки и другую конфиденциальную финансовую документацию своей семьи.

Политика Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной. 1,4K

Энергетика Brent подешевела до $37,65 за баррель К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель. 35

Футбол ПСЖ потерял из-за коронавируса 200 млн евро «Пари Сен-Жермен» потерял из-за пандемии коронавируса около 200 млн евро, заявил спортивный директор футбольного клуба Леонардо, 15 июня сообщает Football Italia.

Экономика Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений.

Кино Marvel наметила перезапуск Железного человека Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри». 32

Футбол Орлов поддержал возобновление сезона в РПЛ Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возобновлении сезона-2019/20 в РПЛ.

Общество Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе. 184

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 7,3K

Авто С 1 июля российских водителей ждёт три нововведения Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 218