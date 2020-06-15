Шоу-бизнес
ИзвестияНаталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. По словам артистки, однажды ей пришлось сходить в посольство РФ в Аргентине, где ее спросили о желании получить еще один паспорт.
Читать в источнике
Оценить45
Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении.
— Наталия Орейро, уругвайская актрисаКубань 24 01:42
с чего всё началось
Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.ТАСС01:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Общество
Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе
Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.
Ведомости вчера в 18:48
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла
Новые Известия 12 июня в 11:34
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Экономика
Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей
Программа льготной сельской ипотеки в РФ в 2020 году получит еще 2 миллиарда рублей, таким образом, ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
РИА Новости 01:05
Общество
Еще один китайский город ввел военное положение из-за коронавируса
Еще один китайский город, Баодин в провинции Хэбэй, ввел военное положение из-за вспышки коронавирусной инфекции в соседнем Пекине.
Lenta.ru 01:45
Общество
Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы
Племянница президента США была главным источником информации для журналистского расследования, удостоенного Пулитцеровской премии, предоставив газете налоговые декларации дедушки и другую конфиденциальную финансовую документацию своей семьи.
Lenta.ru вчера в 22:08
Футбол
АЕК Карреры вышел на 2-е место в чемпионате Греции
АЕК, который возглавляет экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера, вышел на 2-е место в чемпионате Греции.
Soccer.ru вчера в 16:00
Общество
Петербург с 15 июня снимает часть ограничений
Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru 13 июня в 06:40
Армия и оружие
На АПЛ «Князь Владимир» поднят Андреевский флаг
На "Севмаше" состоялся подъем Андреевского флага на ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта 955А "Князь Владимир".
Sudostroenie.info 12 июня в 08:18
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Энергетика
Brent подешевела до $37,65 за баррель
К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
Интерфакс 01:40
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Футбол
ПСЖ потерял из-за коронавируса 200 млн евро
«Пари Сен-Жермен» потерял из-за пандемии коронавируса около 200 млн евро, заявил спортивный директор футбольного клуба Леонардо, 15 июня сообщает Football Italia.
ИА Красная Весна 01:34
Экономика
Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса
Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений.
РИА Новости 01:40
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
Футбол
Орлов поддержал возобновление сезона в РПЛ
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возобновлении сезона-2019/20 в РПЛ.
Metaratings вчера в 14:30
Общество
Горсобрание Славгорода прокомментировало ситуацию с отставкой мэра
Ситуацию с отставкой мэра города прокомментировал газете «Славгородские вести» председатель горсобрания депутатов Виктор Гутяр.
Алтайская правда 00:51
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
На территорию военной базы «Эт-Таджи» в Ираке, которую используют силы коалиции во главе с США, упали две ракеты типа «катюша», сообщает телеканал «Аль-Арабия».
Коммерсантъ 13 июня в 16:44
Здоровье
После перенесенного коронавируса легкие ждет длительное восстановление
В легких после перенесенного коронавируса наблюдаются фиброзные изменения. Так, обычно бывает после тяжелой пневмонии.
Соловей.Инфо вчера в 03:58
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Общество
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса
По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК вчера в 22:01
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Общество
Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине
Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец вчера в 09:01
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 528 тыс. (8835 за сутки).
РБК 01:03
Экономика
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
Авто
С 1 июля российских водителей ждёт три нововведения
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 13 июня в 02:50
Общество
Правозащитники нашли 200 случаев преследования за фейки о COVID-19
Сколько дел о "фейках" возбуждается в России За 450 дней мониторинга (с даты вступления в силу статьи КоАП о "фейковых новостях") "Агора" зафиксировала около 200 случаев преследования "за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов".
РБК 01:31