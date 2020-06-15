Шоу-бизнес
ИзвестияНаталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. По словам артистки, однажды ей пришлось сходить в посольство РФ в Аргентине, где ее спросили о желании получить еще один паспорт.
Читать в источнике
Оценить391
с чего всё началось
Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.ТАСС01:08
Подробнее о событии
Показать все источники
«Cамая русская среди иностранок»: Зачем Наталья Орейро хочет российский паспорт
Комсомольская правда05:33
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
Политика
Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев
Временные меры по урегулированию правового положения находящихся на территории РФ иностранцев продлены до 15 сентября.
Российская газета 09:31
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Известия 03:08
Единоборства
Менеджер Федора Емельяненко обвинил Финкельштейна в краже денег бойца
Советский спорт 08:23
Экономика
Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей
Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru 02:20
Армия и оружие
В ДНР отменили режим повышенной боевой готовности
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения ДНР переведены в полную боевую готовность из-за ухудшения ситуации на линии соприкосновения.
РИА Новости 09:28
Общество
В двух регионах России отменили парады Победы
В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 05:07
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
Общество
Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений
Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным.
РИА Новости 04:52
Политика
Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
Политика
Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложен
Визит главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу, запланированный на 14 июня, отложен на неизвестное время.
Национальная служба новостей вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина
Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM 08:50
Происшествия
В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями
Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:19
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
ВЕТТА 07:51
Политика
Путин назвал рост безработицы в России не таким драматичным
Президент России Владимир Путин на совещании по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы заявил, что рост безработицы в стране оказался не таким драматичным в сравнении с другими странами.
Национальная служба новостей 09:24
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Политика
Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма
Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
Общество
Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян
На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.
РИА Новости 07:36
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ
Храм строили на пожертвования граждан и организаций, деньги поступали в благотворительный фонд "Воскресение".
RuNews24.ru вчера в 03:43
Энергетика
Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов
Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:37
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Технологии
Недавнее обновление Windows 10 «сломало» запуск программ
Для пользователей Avast уже вышло обновление, а вот тем, у кого программы не работают и без антивируса, нужно удалить Windows KB4557957 или KB4560960 соответственно, после чего перезагрузить систему.
The GEEK 13 июня в 02:16
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Общество
В мэрию Москвы подали заявку на митинг против поправок в Конституцию
Ранее левые уже пытались подать заявку на митинг с такими же требованиями на 7 июня, однако им было отказано из-за карантинных мер.
Интерфакс 07:16
Общество
В Финляндии отменили режим ЧП из-за коронавируса
В Финляндии отменили режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.
Piter.tv 07:51
Происшествия
В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу
В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05