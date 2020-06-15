Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. По словам артистки, однажды ей пришлось сходить в посольство РФ в Аргентине, где ее спросили о желании получить еще один паспорт.

Политика Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев Временные меры по урегулированию правового положения находящихся на территории РФ иностранцев продлены до 15 сентября.

Армия и оружие В ДНР отменили режим повышенной боевой готовности Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения ДНР переведены в полную боевую готовность из-за ухудшения ситуации на линии соприкосновения.

Общество В двух регионах России отменили парады Победы В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса. 356

Общество Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным. 423

Политика Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения. 510

Политика Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложен Визит главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу, запланированный на 14 июня, отложен на неизвестное время. 507

Шоу-бизнес Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом. 23

Общество В Волгоградской области продлили режим самоизоляции Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области. 91

Происшествия В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. 9

Общество В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня. 54

Политика Путин назвал рост безработицы в России не таким драматичным Президент России Владимир Путин на совещании по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы заявил, что рост безработицы в стране оказался не таким драматичным в сравнении с другими странами. 7

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина. 870

Политика Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма. 13

Общество Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян. 12

Технологии Недавнее обновление Windows 10 «сломало» запуск программ Для пользователей Avast уже вышло обновление, а вот тем, у кого программы не работают и без антивируса, нужно удалить Windows KB4557957 или KB4560960 соответственно, после чего перезагрузить систему. 14

Политика Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной. 1,5K