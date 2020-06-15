Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияНаталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. По словам артистки, однажды ей пришлось сходить в посольство РФ в Аргентине, где ее спросили о желании получить еще один паспорт.
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с чего всё началось

Наталия Орейро заявила, что оформляет российское гражданство

Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.
ТАСС01:08

Подробнее о событии

Наталия Орейро скоро станет нашей соотечественницей

7Дней.ру07:00

«Я сказала это в шутку»: Наталия Орейро получит российское гражданство

Телепрограмма02:30

Наталия Орейро подала на российское гражданство

StarHit.ru04:05

43-летняя Наталья Орейро оформляет российское гражданство

Woman.ru03:21

Наталия Орейро собирается получить российское гражданство

РБК03:55

«Cамая русская среди иностранок»: Зачем Наталья Орейро хочет российский паспорт

Комсомольская правда05:33

Наталия Орейро заявила, что оформляет российское гражданство

ТАСС01:08
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Общество

В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня

Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
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Политика

Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев

Временные меры по урегулированию правового положения находящихся на территории РФ иностранцев продлены до 15 сентября.
Российская газета 09:31
Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Известия 03:08
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Единоборства

Менеджер Федора Емельяненко обвинил Финкельштейна в краже денег бойца

Советский спорт 08:23
Экономика

Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей

Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru 02:20
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Армия и оружие

В ДНР отменили режим повышенной боевой готовности

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения ДНР переведены в полную боевую готовность из-за ухудшения ситуации на линии соприкосновения.
РИА Новости 09:28
Шоу-бизнес

Познер прокомментировал аварию с участием Ефремова

Профиль 00:31
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Общество

В двух регионах России отменили парады Победы

В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 05:07
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
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Общество

Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений

Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным.
РИА Новости 04:52
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Политика

Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
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Политика

Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложен

Визит главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу, запланированный на 14 июня, отложен на неизвестное время.
Национальная служба новостей вчера в 08:58
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Шоу-бизнес

Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина

Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
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Происшествия

В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях

РИА Новости 03:24
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Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM 08:50
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Происшествия

В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями

Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:19
9
Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня

В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
ВЕТТА 07:51
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Политика

Путин назвал рост безработицы в России не таким драматичным

Президент России Владимир Путин на совещании по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы заявил, что рост безработицы в стране оказался не таким драматичным в сравнении с другими странами.
Национальная служба новостей 09:24
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Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
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Политика

Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма

Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
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Общество

Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян

На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.
РИА Новости 07:36
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Религия

Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ

Храм строили на пожертвования граждан и организаций, деньги поступали в благотворительный фонд "Воскресение".
RuNews24.ru вчера в 03:43
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Энергетика

Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов

Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:37
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Общество

Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
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Технологии

Недавнее обновление Windows 10 «сломало» запуск программ

Для пользователей Avast уже вышло обновление, а вот тем, у кого программы не работают и без антивируса, нужно удалить Windows KB4557957 или KB4560960 соответственно, после чего перезагрузить систему.
The GEEK 13 июня в 02:16
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
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Общество

В мэрию Москвы подали заявку на митинг против поправок в Конституцию

Ранее левые уже пытались подать заявку на митинг с такими же требованиями на 7 июня, однако им было отказано из-за карантинных мер.
Интерфакс 07:16
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Общество

В Финляндии отменили режим ЧП из-за коронавируса

В Финляндии отменили режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.
Piter.tv 07:51
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Происшествия

В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу

В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
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