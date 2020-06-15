Шоу-бизнес
ИзвестияНаталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. По словам артистки, однажды ей пришлось сходить в посольство РФ в Аргентине, где ее спросили о желании получить еще один паспорт.
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Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.ТАСС01:08
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Раскрыты главные опасности подключения к общественным сетям Wi-Fi. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Польша назвала случайную «оккупацию» части Чехии недоразумением
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