Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияНаталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. По словам артистки, однажды ей пришлось сходить в посольство РФ в Аргентине, где ее спросили о желании получить еще один паспорт.
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с чего всё началось

Наталия Орейро заявила, что оформляет российское гражданство

Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.
ТАСС01:08

Подробнее о событии

43-летняя Наталья Орейро оформляет российское гражданство

Woman.ru03:21

Наталья Орейро решила получить гражданство России

Paparazzi.ru02:41

Наталья Орейро решила получить российское гражданство

Lenta.ru01:14

Певица Наталия Орейро попросила дать ей российское гражданство

РБК01:39

Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства

Комсомольская правда01:37

«Я сказала это в шутку»: Наталия Орейро получит российское гражданство

Телепрограмма02:30

Наталия Орейро заявила, что оформляет российское гражданство

ТАСС01:08
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Общество

Проверки Росстата выявили 87% нелегального алкоголя в магазинах

«Из 580,7 тыс. декалитров алкогольной продукции 87,6% производилось и продавалось незаконно», — говорится в материалах ведомства.
АБН 03:15
Игры

Sony представила приставку PlayStation 5

Дизайн новой приставки PlayStation 5 показала компания Sony 11 июня на презентации The Future of Gaming.
ИА Красная Весна 12 июня в 05:26
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Общество

В Омской области коронавирус подтвердился ещё у 93 пациентов

За минувшие сутки в Омской области зарегистрировали 93 новых случая коронавируса.
АиФ Омск 01:25
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Происшествия

В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте

Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
ТАСС 00:21
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Шоу-бизнес

Ушедший со сцены Влад Сташевский сильно изменился

Вечерний курьер вчера в 15:58
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Общество

Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
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Общество

В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за коронавируса

В китайском мегаполисе Баодин ввели военное положение из-за вспышки коронавируса на пекинском оптовом рынке, который находится в соседней провинции.
ИжевскИнфо.РУ 03:22
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Театры

Российский театр впервые представит Minecraft-спектакль

Дилетант вчера в 10:14
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Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
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Шоу-бизнес

Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом

Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru вчера в 16:58
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Происшествия

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

Российская газета вчера в 05:19
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Общество

Стал известен заработок Михаила Ефремова

Om1.ru 00:00
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Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 13 июня в 10:30
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Политика

Владимир Путин прокомментировал протесты в США

Piter.tv вчера в 09:40
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Шоу-бизнес

Самойлова и Джиган вместе пришли на шоу «Вечерний Ургант»

Оксана, которая уже подала на развод, пришла на шоу Ивана Урганта вместе со своим супругом.
RuNews24.ru 13 июня в 09:02
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
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Шоу-бизнес

Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
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Здоровье

Поликлиника онкодиспансера в Чите начала прием пациентов

Поликлиническое подразделение краевого онкологического диспансера в Чите открылось для консультативного приема пациентов после карантина из-за вспышки COVID-19.
Московский Комсомолец Чита 00:01
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Политика

Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции

Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
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Интернет

Раскрыты главные опасности подключения к общественным сетям Wi-Fi

Раскрыты главные опасности подключения к общественным сетям Wi-Fi. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:25
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Космос

В небе над Австралией замечено зеленое свечение

Популярная механика 02:36
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Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей

Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
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Общество

ПФР призвал россиян поспешить с заявлениями на новую выплату

В Фонде призвали россиян не откладывать подачу заявлений. ПФР напомнил россиянам о двух новых выплатах.
ФАН 13 июня в 03:22
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Общество

В Челябинске отменили запланированное на 24 июня построение войск и техники

Челябинск, 14 июня 2020, 18:15 — REGNUM В Челябинске 24 июня не состоится торжественное построение войск и техники.
REGNUM вчера в 11:15
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Газета.Ru 03:01
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Политика

Посла Чехии вызвали в МИД России

Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Происшествия

В Волгограде убили иностранного студента-медика

Газета.Ru 02:31
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Политика

Польша назвала случайную «оккупацию» части Чехии недоразумением

МИД Польши назвал случайную «оккупацию» части Чехии в мае недоразумением. Об этом представители польской стороны заявили в комментарии CNN.
Lenta.ru 13 июня в 09:05
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