Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. По словам артистки, однажды ей пришлось сходить в посольство РФ в Аргентине, где ее спросили о желании получить еще один паспорт.

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