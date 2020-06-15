Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. По словам артистки, однажды ей пришлось сходить в посольство РФ в Аргентине, где ее спросили о желании получить еще один паспорт.

Шоу-бизнес Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом. 14

Экономика Счетная палата видит риски в росте экспорта молочки из России Счетная палата видит риск того, что увеличение экспорта молочной продукции из России может происходить за счет изъятия внутреннего рынка, сообщает РИА Новости. 1

Политика Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отменили Намеченный на воскресенье визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию не состоится, дата встречи глав МИД двух стран будет согласована дополнительно, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. 502

Политика В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента. 13

Общество В Приморье режим повышенной готовности продлили до 30 июня В понедельник на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморском крае было принято решение продлить режим повышенной готовности еще на две недели - до 30 июня. 103

Политика Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла Протестующие требуют полного упразднения полиции в Сиэтле, запрета на использование оружия при охране порядка и пересмотра дел "всех цветных людей", попавших в тюрьмы. 312

Транспорт Репетиции парада Победы ограничат движение в центре Петербурга В Северной столице в связи с репетицией парада Победы на Дворцовой площади в центре города временно ограничат движение транспорта. 1

Авто Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов Эксперты немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке, которые могут без проблем проехать 100 тысяч километров. 124

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 7,6K

Политика Посла Чехии вызвали в МИД России Посол Чехии Витезслав Пивонька сегодня, 15 июня, прибудет в МИД России, сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих. 142

Общество Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа. 5