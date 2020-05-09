Шоу-бизнес
Мурманский вестникНаталия Орейро спела на русском «Нам нужна одна победа»
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, широко известная российской публике после нескольких популярных сериалов, активная участница российских шоу и тв-программ в День Победы пожелала всем мира во всем мире и исполнила песню "Нам нужна одна победа" на русском языке.
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с чего всё началось
В своем Instagram 9 мая она выложила видео, на котором видно, как она спела первые строки композиции, написанной Булатом Окуджавой для художественного фильма «Белорусский вокзал».Профиль10:52
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По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
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Некоторые немецкие генералы в мае 1945 года отказывались верить в капитуляцию Германии и продолжали оказывать ожесточенное сопротивление, пока не были сломлены Красной армией, заявил в пятницу РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
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Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
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Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
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Президент «Лиона»: ответный матч с «Ювентусом» состоится 7 августа
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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал 5 футболистов, которые заслужили "Золотой мяч", но не получили его:Сказал бы, что есть четыре футболиста, которые должны были бы выиграть "Золотой мяч": Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Паоло Мальдини и Рауль.
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Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
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