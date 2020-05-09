с чего всё началось

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, широко известная российской публике после нескольких популярных сериалов, активная участница российских шоу и тв-программ в День Победы пожелала всем мира во всем мире и исполнила песню "Нам нужна одна победа" на русском языке.

Происшествия В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек. 232

Единоборства Умар Нурмагомедов дал прогноз на бой Гэтжи-Фергюсон Предстоящий в субботу поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи оценил двоюродный брат чемпиона в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов.

Политика Зеленский нашел мужество поздравить Украину с Днем Победы Праздник по распоряжению Порошенко больше не отмечается 9 мая Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Днем Победы 9 мая, хотя указом экс-главы незалежной Петра Порошенко праздник в стране перенесен на 8 мая и отмечается в рамках Дня памяти и примирения.

Общество Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы Сегодня, 9 мая, президент России Владимир Путин обратился к гражданам и поздравил их с Днем Великой Победы. 356

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. 356

Армия и оружие Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны Некоторые немецкие генералы в мае 1945 года отказывались верить в капитуляцию Германии и продолжали оказывать ожесточенное сопротивление, пока не были сломлены Красной армией, заявил в пятницу РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.

Политика США назвали условия для продления договора СНВ Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора. 832

Экономика Парикмахеров ждет массовое банкротство Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства. 363

Общество Минобрнауки распорядилось провести выпускные экзамены в вузах онлайн Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в целях профилактикиш коронавируса распорядился провести выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении министерства, с применением дистанционных технологий. 69

Общество Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью. 270

Политика В Минске проходит военный парад Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники. 114

Здоровье Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван". 176

Футбол Президент «Лиона»: ответный матч с «Ювентусом» состоится 7 августа Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил информацию, что его команда проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» в начале августа.

Футбол Роналдо назвал 5 футболистов, заслуживавших «Золотой мяч» Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал 5 футболистов, которые заслужили "Золотой мяч", но не получили его:Сказал бы, что есть четыре футболиста, которые должны были бы выиграть "Золотой мяч": Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Паоло Мальдини и Рауль.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми. 347