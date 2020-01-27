с чего всё началось

Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике. По данным телеграм-канала «Mash», у известной по фильмам «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания!» артистки в этой стране есть свой дом. Она проживает там на постоянной основе.

Происшествия Россиянин поджег бывшую жену в магазине Житель города Соликамск в Пермском крае пришел на работу к бывшей жене в магазин и поджег ее.

Происшествия Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.

Политика Первым заместителем Росгвардии назначен Виктор Стригунов Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении на должность первого заместителя Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова.

Гаджеты Microsoft анонсировала обновление для Windows 7 Американская компания Microsoft выпустит обновление для своей операционной системы Windows 7, чтобы исправить ошибку с рабочим столом, которая возникла после последнего апдейта, выпущенного 14 января.

Общество Власти Москвы открыли штаб по коронавирусу В Москве создан оперативный штаб для координации работы всех служб, задействованных в профилактике заражения новым коронавирусом.

Футбол Петербургский суд оставил без изменения приговор заводящему «Спартака» Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменения приговор заводящему "Спартака" Валерию Бевзу за нарушение статьи 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Шоу-бизнес Лариса Голубкина экстренно госпитализирована Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.

Общество Нарышкин назвал имена семерых разведчиков-нелегалов Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» впервые назвал имена семерых разведчиков, действовавших на территориях других стран.