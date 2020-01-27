Шоу-бизнес
АБНАктриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике. По данным телеграм-канала «Mash», у известной по фильмам «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания!» артистки в этой стране есть свой дом. Она проживает там на постоянной основе.
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с чего всё началось
В свою очередь, PR-директор артистки Ян Трунцев на ее странице в Instagram уточнил, что все машины актрисы находятся в ее гараже, в том числе и та, на которой она выехала от подруги в субботу.Москва 24вчера в 12:59
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Российское посольство восстановит обстоятельства пропажи Андрейченко в Мексике
Телепрограммавчера в 14:00
«Не выходит на связь более суток!» Директор Натальи Андрейченко просит помощи в ее поисках
Passion.ruвчера в 03:13
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Общество
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Мишустин назначил нового главу «Российского экологического оператора»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова.
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Общество
Власти Москвы открыли штаб по коронавирусу
В Москве создан оперативный штаб для координации работы всех служб, задействованных в профилактике заражения новым коронавирусом.
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Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке
Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель
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Интернет
Антивирус Avast уличили в продаже личных данных пользователей
Популярный антивирус Avast уличили в том, что он занимается продажей личных данных пользователей третьим лицам.
Общество
SEC отказалась считать криптовалюту Gram товаром, а не ценной бумагой
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отказалась признать позицию Telegram и считать криптовалюту Gram товаром, а не ценной бумагой.
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Компания «Галс-девелопмент» (входит в группу ВТБ) продаст 100% акций ОАО «Гостинично-офисный комплекс "Пекин"», сообщили стороны.
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Петербургский суд оставил без изменения приговор заводящему «Спартака»
Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменения приговор заводящему "Спартака" Валерию Бевзу за нарушение статьи 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Шоу-бизнес
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ЦБ пригласил консультантов для продажи банка «ФК Открытие»
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Общество
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Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» впервые назвал имена семерых разведчиков, действовавших на территориях других стран.
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Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.