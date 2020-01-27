Шоу-бизнес

АБНАБНАктриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике. По данным телеграм-канала «Mash», у известной по фильмам «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания!» артистки в этой стране есть свой дом. Она проживает там на постоянной основе.
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В свою очередь, PR-директор артистки Ян Трунцев на ее странице в Instagram
 уточнил, что все машины актрисы находятся в ее гараже, в том числе и та, на которой она выехала от подруги в субботу.
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ТАССвчера в 13:30

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 05:29, Ашберн
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Актриса
Советская, американская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР. Наиболее известна по ролям в фильмах «Сибириада», «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания».
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