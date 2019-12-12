Экономика
ВедомостиНаталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей
Представитель Акимова подтвердил, что встреча для обсуждения этого вопроса запланирована. Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка. По словам Касперской, использовались критерии значимости для критической инфраструктуры и степени коммерциализации продуктов.Ведомостивчера в 17:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Касперская попросит 39 млрд рублей господдержки на разработчиков
Будущее России. Национальные проекты02:27
Автоматически обработаны 7093 источника, обновлено в 06:26, Ашберн
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
Политика
Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатиях Путину
«Что касается Крыма, то лучше Путину жать руку, не поднимая этот вопрос», — сказал Песков.
Политика
МВД Украины назвало условие проведения выборов в республиках Донбасса
Выборы в Донбассе, о которых идет речь в Минских соглашениях, могут быть организованы только после роспуска народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые Киев считает незаконными формированиями.
Спорт
В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде
В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде.
Происшествия
Пожар на складе тканей в Москве разросся до площади футбольного поля
Площадь пожара на складе в московском районе Чертаново Центральное увеличилась до 7 тысяч квадратных метров, что равняется площади футбольного поля.
Общество
Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Общество
Дело Шеремета: силовики нагрянули с обыском в квартиру одиозного русофоба
Силовики провели обыск в квартире небезызвестного украинского шоумена-русофоба Антона Мухарского, также известного под псевдонимом Орест Лютый.
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2020 году
Госдума РФ в четверг, 12 декабря, в окончательном третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года.
Финансы
Курс рубля обновил максимумы к евро и доллару с 2018 года
Укреплению российской валюты помог ряд факторов, к которым относятся сохранение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, взлетевшая в тот же день вечером цена нефти марки Brent выше $64,8 за баррель, сохранение ставки ЕЦБ и риторика главы европейского центробанка Кристин Лагард на своей первой конференции на этом посту.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
На 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова, говорится в сообщении Театра на Малой Бронной.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Происшествия
Киев назвал организатора и исполнителя убийства Шеремета
Организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году был музыкант и каратель "АТО" Антоненко, непосредственным исполнителем - пособница боевиков и по совместительству детский медик Кузьменко.
Происшествия
Пожар на «Адмирале Кузнецове» полностью потушили
Пожар на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" был полностью потушен в районе 08:00 мск.
Происшествия
В Петербурге водитель сбил женщину с ребенком
Общество
«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей
«Суд принял решение взыскать 657 тыс. руб. солидарно с ответчиков Любови Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
Политика
Лукашенко допустил переговоры с Россией по «больным вопросам»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил еще несколько раундов переговоров с Россией по "больным вопросам".
Политика
Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании
Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
Общество
Росстат отчитался о естественной убыли населения в России
Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.
Здоровье
Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака
Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Экономика
Госдума отказалась отменять транспортный налог
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Авто
Kia запатентовала новый фирменный логотип
Пока неясно будет ли новый логотип применен ко всем моделям или только к электрокарам. Нынешний логотип компания использует с 2004 года.
Общество
Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Политика
Врио губернатора Иркутской области прибыл в регион
В четверг президент России Владимир Путин принял отставку с поста губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Общество
Из эфира ТНТ исчез сериал «Слуга народа» с Зеленским
Футбол
Гинера отстранили от футбола на три месяца
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил на три месяца президента московского ЦСКА Евгения Гинера за оскорбление судей.
Происшествия
Экс-мэра Челябинска арестовали на два месяца
Политика
В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
Слушания по спору о долге Украины перед Россией на $3 млрд завершил Верховный суд Великобритании.