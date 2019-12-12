Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка. По словам Касперской, использовались критерии значимости для критической инфраструктуры и степени коммерциализации продуктов.

с чего всё началось

Представитель Акимова подтвердил, что встреча для обсуждения этого вопроса запланирована. Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка.

Политика МВД Украины назвало условие проведения выборов в республиках Донбасса Выборы в Донбассе, о которых идет речь в Минских соглашениях, могут быть организованы только после роспуска народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые Киев считает незаконными формированиями.

Общество Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.

Экономика Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2020 году Госдума РФ в четверг, 12 декабря, в окончательном третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года.

Финансы Курс рубля обновил максимумы к евро и доллару с 2018 года Укреплению российской валюты помог ряд факторов, к которым относятся сохранение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, взлетевшая в тот же день вечером цена нефти марки Brent выше $64,8 за баррель, сохранение ставки ЕЦБ и риторика главы европейского центробанка Кристин Лагард на своей первой конференции на этом посту.

Шоу-бизнес Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова На 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова, говорится в сообщении Театра на Малой Бронной.

Шоу-бизнес 43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.

Происшествия Киев назвал организатора и исполнителя убийства Шеремета Организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году был музыкант и каратель "АТО" Антоненко, непосредственным исполнителем - пособница боевиков и по совместительству детский медик Кузьменко.

Политика Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.

Общество Росстат отчитался о естественной убыли населения в России Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.

Здоровье Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.

Экономика Госдума отказалась отменять транспортный налог Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Авто Kia запатентовала новый фирменный логотип Пока неясно будет ли новый логотип применен ко всем моделям или только к электрокарам. Нынешний логотип компания использует с 2004 года.

Политика Врио губернатора Иркутской области прибыл в регион В четверг президент России Владимир Путин принял отставку с поста губернатора Иркутской области Сергея Левченко.