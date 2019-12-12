Экономика

ВедомостиВедомостиНаталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей

Представитель Акимова подтвердил, что встреча для обсуждения этого вопроса запланирована. Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка.
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с чего всё началось

Наталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей

Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка. По словам Касперской, использовались критерии значимости для критической инфраструктуры и степени коммерциализации продуктов.
Ведомостивчера в 17:13

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39 млрд руб господдержки попросит Наталья Касперская для разработчиков ПО

Новые Известия04:59

Наталья Касперская попросит у государства 39 млрд рублей на поддержку российских IT-компаний

Дождь00:35

Российские разработчики хотят большего

TelecomDaily02:04

Наталья Касперская попросит 39 млрд рублей из бюджета на российские IT-компании

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Касперская попросит 39 млрд рублей господдержки на разработчиков

Будущее России. Национальные проекты02:27

Касперская попросит увеличить господдержку разработчиков ПО в семь раз

Коммерсантъвчера в 23:18

Наталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей

Ведомостивчера в 17:13
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Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

RT на русском вчера в 01:01
Политика

Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатиях Путину

«Что касается Крыма, то лучше Путину жать руку, не поднимая этот вопрос», — сказал Песков.
Известия 05:34
Политика

МВД Украины назвало условие проведения выборов в республиках Донбасса

Выборы в Донбассе, о которых идет речь в Минских соглашениях, могут быть организованы только после роспуска народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые Киев считает незаконными формированиями.
Известия 03:11
Спорт

В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде

В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде.
Piter.tv 04:46
Происшествия

Пожар на складе тканей в Москве разросся до площади футбольного поля

Площадь пожара на складе в московском районе Чертаново Центральное увеличилась до 7 тысяч квадратных метров, что равняется площади футбольного поля.
Lenta.ru 06:16
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском 05:30
Общество

Дело Шеремета: силовики нагрянули с обыском в квартиру одиозного русофоба

Силовики провели обыск в квартире небезызвестного украинского шоумена-русофоба Антона Мухарского, также известного под псевдонимом Орест Лютый.
Новостной фронт 05:38
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
Экономика

Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2020 году

Госдума РФ в четверг, 12 декабря, в окончательном третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года.
News.ru вчера в 05:22
Финансы

Курс рубля обновил максимумы к евро и доллару с 2018 года

Укреплению российской валюты помог ряд факторов, к которым относятся сохранение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, взлетевшая в тот же день вечером цена нефти марки Brent выше $64,8 за баррель, сохранение ставки ЕЦБ и риторика главы европейского центробанка Кристин Лагард на своей первой конференции на этом посту.
Вести.Финанс вчера в 11:25
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

На 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова, говорится в сообщении Театра на Малой Бронной.
РБК 04:13
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 01:12
Происшествия

Киев назвал организатора и исполнителя убийства Шеремета

Организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году был музыкант и каратель "АТО" Антоненко, непосредственным исполнителем - пособница боевиков и по совместительству детский медик Кузьменко.
ИА Новороссия 04:35
Происшествия

Пожар на «Адмирале Кузнецове» полностью потушили

Пожар на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" был полностью потушен в районе 08:00 мск.
ТАСС 03:24
Происшествия

В Петербурге водитель сбил женщину с ребенком

РИА Новости 06:12
Общество

«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей

«Суд принял решение взыскать 657 тыс. руб. солидарно с ответчиков Любови Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
Коммерсантъ 04:26
Политика

Лукашенко допустил переговоры с Россией по «больным вопросам»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил еще несколько раундов переговоров с Россией по "больным вопросам".
DP.RU 05:59
Политика

Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
RT на русском 04:21
Общество

Росстат отчитался о естественной убыли населения в России

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.
Известия 03:44
Здоровье

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Коммерсантъ 03:55
Экономика

Госдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM вчера в 08:31
Авто

Kia запатентовала новый фирменный логотип

Пока неясно будет ли новый логотип применен ко всем моделям или только к электрокарам. Нынешний логотип компания использует с 2004 года.
Tvoe-avto.com вчера в 16:09
Общество

Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста

Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Ведомости вчера в 17:02
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Врио губернатора Иркутской области прибыл в регион

В четверг президент России Владимир Путин принял отставку с поста губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Аргументы и Факты 02:40
Общество

Из эфира ТНТ исчез сериал «Слуга народа» с Зеленским

Москва 24 11 декабря в 19:22
Футбол

Гинера отстранили от футбола на три месяца

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил на три месяца президента московского ЦСКА Евгения Гинера за оскорбление судей.
Известия 05:47
Происшествия

Экс-мэра Челябинска арестовали на два месяца

РБК вчера в 08:04
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В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией

Слушания по спору о долге Украины перед Россией на $3 млрд завершил Верховный суд Великобритании.
Известия вчера в 14:12
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Наталья Ивановна Касперская
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Российский предприниматель в сфере информационных технологий, генеральный директор группы компаний InfoWatch, сооснователь компании «Лаборатория Касперского». В 2013 году согласно рейтингу Forbes признана одной из богатейших женщин России, наиболее известных, авторитетных и влиятельных персон в российской ИТ-индустрии. В 2018 году по версии Forbes находится на 13 позиции в топе богатейших женщин России с состоянием 270 млн долларов.
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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