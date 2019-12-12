Экономика
ВедомостиНаталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей
Представитель Акимова подтвердил, что встреча для обсуждения этого вопроса запланирована. Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка.
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с чего всё началось
Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка. По словам Касперской, использовались критерии значимости для критической инфраструктуры и степени коммерциализации продуктов.Ведомостивчера в 17:13
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Минкомсвязь выступает за увеличение субсидий разработчикам ПО
Будущее России. Национальные проекты10:42
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Происшествия
Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась
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Съемочной группе НТВ отказали во въезде на Украину
Корреспондента российского телеканала НТВ Сергея Савина вместе со съемочной группой не пустили на территорию Украины при попытке въехать в страну через аэропорт «Борисполь» в Киеве.
Происшествия
Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей
На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
Хоккей
Кравцов расторг контракт с «Трактором»
«Трактор» и нападающий Виталий Кравцов расторгли контракт, информирует официальный сайт КХЛ.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Биатлон
Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Общество
Учитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды
Учитель одной из школ города Шахты Ростовской области обругал, в том числе с использованием нецензурных слов, ученика 11-го класса.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Общество
Путин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо снижать ставку по ипотеке, однако искусственно это делать опасно, передает ТАСС.
Единоборства
Шлеменко оказался тяжелее Бранча перед турниром RCC 7
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко и представитель США Дэвид Бранч провели церемонию взвешивания перед турниром RCC 7. Американец оказался на 600 грамм легче соперника.
Энергетика
Для Европы нашли способы прожить без транзита газа через Украину
Европа сможет прожить без транзита российского газа через Украину, если стороны не успеют договориться о новом соглашении до января 2020 года.
Шоу-бизнес
Элина Чага решила расстаться с Леонидом Агутиным
Общество
Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет
Естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259 600 человек, следует из данных Росстата.
Политика
Минфин США исключил из санкционного списка ряд российских компаний
Министерство финансов США исключило из санкционного списка ряд российских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства.
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Южнокорейский бренд KIA сообщил о выходе обновленного седана K5, который на отечественном рынке предложен под названием Optima.
Политика
Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области
Напомним, ранее сегодня президент России принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Космос
Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС
Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
Космос
NASA опубликовало фото загадочного осколка на поверхности Марса
На днях NASA выложило фото с камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI), усиановленно на борту ровера Curiosity.
Шоу-бизнес
В Москве умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
Дата и место похорон пока не определены. Екатерина Дурова родилась в семье народного артиста СССР Льва Дурова и актрисы Ирины Кириченко.
Шоу-бизнес
Певица Успенская раскритиковала Лозу за обвинения в финансировании ВСУ
Кино
Появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Футбол
Гинер оценил переход 75% ЦСКА под контроль ВЭБа
Ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что наблюдательный совет компании принял решение конвертировать долг футбольного клуба ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75% акций команды.
Гаджеты
Microsoft показала новый логотип Windows
Компания продемонстрировала новый логотип Windows 10X, который может перейти в обычный Windows 10, а также 100 иконок стандартных программ: Калькулятор, Календарь, Почта, Skype и тому подобное.
Общество
Госдума учредит собственную медаль
Госдума решила учредить собственную медаль и присуждать ее россиянам за особый вклад в развитие российского законодательства и парламнетаризма или иностранцам - за укрепление связей с Россией или межпарламентское сотрудничество.
Общество
Минпромторг анонсировал начало серийного производства Aurus
Серийное производство автомобилей Aurus начнется в I квартале 2021 года — машины будет выпускать завод Ford Sollers в Елабуге.
Происшествия
Российские полицейские получили срок за изнасилование юриста
По данным издания, восемь членов преступной группы получили от шести до 12 лет колонии общего режима.