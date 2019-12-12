Экономика

ВедомостиВедомостиНаталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей

Представитель Акимова подтвердил, что встреча для обсуждения этого вопроса запланирована. Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка.
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с чего всё началось

Наталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей

Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка. По словам Касперской, использовались критерии значимости для критической инфраструктуры и степени коммерциализации продуктов.
Ведомостивчера в 17:13

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Минкомсвязь выступает за увеличение субсидий разработчикам ПО

Будущее России. Национальные проекты10:42

Касперская попросит увеличить господдержку разработчиков ПО в семь раз

Коммерсантъвчера в 23:18

39 млрд руб господдержки попросит Наталья Касперская для разработчиков ПО

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Наталья Касперская попросит 39 млрд рублей из бюджета на российские IT-компании

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Наталья Касперская попросит у государства 39 млрд рублей на поддержку российских IT-компаний

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В Минсвязи поддержали увеличение господдержки российских разработчиков ПО

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Наталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей

Ведомостивчера в 17:13
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Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась

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Съемочной группе НТВ отказали во въезде на Украину

Корреспондента российского телеканала НТВ Сергея Савина вместе со съемочной группой не пустили на территорию Украины при попытке въехать в страну через аэропорт «Борисполь» в Киеве.
Lenta.ru 10:54
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Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей

На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
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Кравцов расторг контракт с «Трактором»

«Трактор» и нападающий Виталий Кравцов расторгли контракт, информирует официальный сайт КХЛ.
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Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
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Биатлон

Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
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Учитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды

Учитель одной из школ города Шахты Ростовской области обругал, в том числе с использованием нецензурных слов, ученика 11-го класса.
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МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
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Общество

Путин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо снижать ставку по ипотеке, однако искусственно это делать опасно, передает ТАСС.
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Шлеменко оказался тяжелее Бранча перед турниром RCC 7

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко и представитель США Дэвид Бранч провели церемонию взвешивания перед турниром RCC 7. Американец оказался на 600 грамм легче соперника.
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Энергетика

Для Европы нашли способы прожить без транзита газа через Украину

Европа сможет прожить без транзита российского газа через Украину, если стороны не успеют договориться о новом соглашении до января 2020 года.
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Элина Чага решила расстаться с Леонидом Агутиным

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Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет

Естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259 600 человек, следует из данных Росстата.
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Минфин США исключил из санкционного списка ряд российских компаний

Министерство финансов США исключило из санкционного списка ряд российских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства.
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Новый седан Kia Optima появился у дилеров

Южнокорейский бренд KIA сообщил о выходе обновленного седана K5, который на отечественном рынке предложен под названием Optima.
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Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области

Напомним, ранее сегодня президент России принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
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Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС

Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
РИА Новости 11 декабря в 11:41
Общество

«Фонтанка» назвала имена еще трех участников жестокой казни в Сирии

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Космос

NASA опубликовало фото загадочного осколка на поверхности Марса

На днях NASA выложило фото с камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI), усиановленно на борту ровера Curiosity.
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Шоу-бизнес

В Москве умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Дата и место похорон пока не определены. Екатерина Дурова родилась в семье народного артиста СССР Льва Дурова и актрисы Ирины Кириченко.
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Шоу-бизнес

Певица Успенская раскритиковала Лозу за обвинения в финансировании ВСУ

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Семь человек пострадали в ДТП под Пензой

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Появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

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Футбол

Гинер оценил переход 75% ЦСКА под контроль ВЭБа

Ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что наблюдательный совет компании принял решение конвертировать долг футбольного клуба ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75% акций команды.
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Microsoft показала новый логотип Windows

Компания продемонстрировала новый логотип Windows 10X, который может перейти в обычный Windows 10, а также 100 иконок стандартных программ: Калькулятор, Календарь, Почта, Skype и тому подобное.
The GEEK вчера в 15:25
Общество

Госдума учредит собственную медаль

Госдума решила учредить собственную медаль и присуждать ее россиянам за особый вклад в развитие российского законодательства и парламнетаризма или иностранцам - за укрепление связей с Россией или межпарламентское сотрудничество.
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Минпромторг анонсировал начало серийного производства Aurus

Серийное производство автомобилей Aurus начнется в I квартале 2021 года — машины будет выпускать завод Ford Sollers в Елабуге.
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В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

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Российские полицейские получили срок за изнасилование юриста

По данным издания, восемь членов преступной группы получили от шести до 12 лет колонии общего режима.
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СК опубликовал видео допроса обвиняемого в убийстве девушек на Урале

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Российский предприниматель в сфере информационных технологий, генеральный директор группы компаний InfoWatch, сооснователь компании «Лаборатория Касперского». В 2013 году согласно рейтингу Forbes признана одной из богатейших женщин России, наиболее известных, авторитетных и влиятельных персон в российской ИТ-индустрии. В 2018 году по версии Forbes находится на 13 позиции в топе богатейших женщин России с состоянием 270 млн долларов.
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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