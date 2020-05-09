с чего всё началось

Известная и любимая в России 42-летняя актриса и певица из Уругвая Наталия Орейро поздравила всех россиян исполнением фрагмента советской песни "Нам нужна одна победа" на русском языке. Видеозапись с исполнением появилась в официальном аккаунте певицы в социальной сети Instagram.

Гаджеты Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12 Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка. 8

Общество В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы. 580

Кино Marvel запустила производство кинокомикса про супергероя Нову Лос-Анджелес, США, 9 мая 2020, 07:36 — REGNUM Студия Marvel уже работает над кинокомиксов про супергероя Нову (Nova).

Политика Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА. 5K

Шоу-бизнес Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи. 2

Киберспорт В конце 2020 года может быть выпущен ремастер культовой Diablo II В конце этого года может быть выпущен ремастер культовой hack and slash action/RPG Diablo II, разработанной Blizzard North в 2000 году.

Кино Россияне назвали любимые фильмы о войне Фильм Леонида Быкова «В бой идут одни старики» стал самой любимой кинолентой россиян о событиях Великой Отечественной войны. 249

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми. 177