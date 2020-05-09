Шоу-бизнес

Planet TodayPlanet TodayНаталья Орейро исполнила на русском песню «Нам нужна одна победа»

Известная и любимая в России 42-летняя актриса и певица из Уругвая Наталия Орейро поздравила всех россиян исполнением фрагмента советской песни "Нам нужна одна победа" на русском языке. Видеозапись с исполнением появилась в официальном аккаунте певицы в социальной сети Instagram.
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 9 мая она выложила видео, на котором видно, как она спела первые строки композиции, написанной Булатом Окуджавой для художественного фильма «Белорусский вокзал».
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Наталия Орейро спела на русском в честь Дня Победы

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Наталья Орейро исполнила песню «Нам нужна одна победа»

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Наталия Орейро спела на русском песню «Нам нужна одна победа»

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Наталия Орейро спела на русском песню «Нам нужна одна победа»

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Видео: Наталия Орейро спела на русском языке в честь 9 мая

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