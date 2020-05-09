Шоу-бизнес
РИА НовостиНаталья Орейро исполнила песню «Нам нужна одна победа»
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро исполнила советскую песню "Нам нужна одна победа". Ролик она опубликовала в инстаграме. Дома артистка записала короткое видео, на котором спела первые строки композиции, написанной Булатом Окуджавой для художественного фильма "Белорусский вокзал".
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с чего всё началось
В своем Instagram 9 мая она выложила видео, на котором видно, как она спела первые строки композиции, написанной Булатом Окуджавой для художественного фильма «Белорусский вокзал».Профиль10:52
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