Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро исполнила советскую песню "Нам нужна одна победа". Ролик она опубликовала в инстаграме. Дома артистка записала короткое видео, на котором спела первые строки композиции, написанной Булатом Окуджавой для художественного фильма "Белорусский вокзал".

Общество В Минске прошел единственный на постсоветском пространстве парад в честь Дня Победы Белоруссия - единственная страна на постсоветском пространстве, где власти решили провести масштабные торжества в ознаменование Дня Победы, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку в республике на фоне пандемии COVID-19.

Происшествия Трава загорелась на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачево На территории бывшего арсенала села Пугачево в Удмуртии загорелась сухая трава.

Общество Стелу на въезде в Одессу раскрасили в цвета георгиевской ленты Неизвестные раскрасили стелу на въезде в Одессу в цвета георгиевской ленты в честь 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Футбол Черчесов опубликовал фото в военной форме с игроками сборной России Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал у себя в инстаграме фотографию с футболистами национальной команды в военной форме.

Общество Власти Москвы объяснили нормы масочного режима Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета. 668

Шоу-бизнес Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы Некоторые украинские пользователи Instagram возмутились публикацией актрисы Ольги Куриленко, которая поздравила подписчиков с Днем Победы.

Общество Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер. 1

Общество В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города». 297

Технологии Российские врачи нашли новый способ выявления коронавируса Российские врачи первыми в мире нашли новый способ выявления COVID-19 у человека. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. 1

Происшествия Турецкий футболист задушил пятилетнего сына подушкой Турецкий футболист Цевхер Токташ, выступающий в составе любительского клуба «Бурса Йилдирим Спор», признался в убийстве своего пятилетнего сына из-за того, что «просто не любил его». 3

Политика На Украине планируют установить четыре колокола Победы Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне объявил о планах установить в стране четыре колокола Победы. 7

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. 197

Здоровье За сутки в Северо-Енисейском районе коронавирус выявили у 82 человек 9 мая краевой Роспотребнадзор сообщил, что за последние сутки в Северо-Енисейском районе зарегистрировано 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией среди работников АО «Полюс Красноярск». 1

Происшествия Неизвестные сообщили о «минировании» больницы в Коммунарке Неизвестные сообщили о "минировании" около 10 больниц в Москве, в том числе медучреждения в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 83

Футбол Помощник Путина Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА Как сообщается на официальном сайте «армейцев», им стал помощник президента России Максим Орешкин, который также является членом наблюдательного совета ВЭБ.РФ.