Шоу-бизнес
РИА НовостиНаталья Орейро исполнила песню «Нам нужна одна победа»
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро исполнила советскую песню "Нам нужна одна победа". Ролик она опубликовала в инстаграме. Дома артистка записала короткое видео, на котором спела первые строки композиции, написанной Булатом Окуджавой для художественного фильма "Белорусский вокзал".
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