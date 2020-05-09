Уругвайская певица Наталья Орейро восхитила пользователей сети, исполнив советскую песню в честь Дня Победы. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте. На опубликованном ролике знаменитость с акцентом спела песню «Нам нужна одна победа», автором которой является Булат Окуджава.

Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы и восхитила поклонников

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