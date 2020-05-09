Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruНаталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы и восхитила поклонников

Уругвайская певица Наталья Орейро восхитила пользователей сети, исполнив советскую песню в честь Дня Победы. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте. На опубликованном ролике знаменитость с акцентом спела песню «Нам нужна одна победа», автором которой является Булат Окуджава.
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Наталия Орейро спела на русском песню «Нам нужна одна победа»

Московский Комсомолец07:30

Наталия Орейро спела на русском песню «Нам нужна одна победа»

StarHit.ru07:00

Видео: Наталия Орейро спела на русском языке в честь 9 мая

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Наталья Орейро спела по-русски в честь Дня Победы

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Наталия Орейро довела поклонников до слез исполнением советской песни о войне

Passion.ru03:01

«Так чисто спела!»: Наталия Орейро исполнила легендарную песню «Нам нужна одна победа»

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Наталия Орейро восхитила фанатов военной песней на русском

7Дней.ру07:00
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Наталия Орейро
Уругвайская актриса
Уругвайская актриса, певица и дизайнер. Мировую известность принесла главная роль в аргентинском сериале «Дикий ангел». Номинатка премии «Latin Grammy» 2001 года в категории «Лучший женский вокальный поп-альбом». С 2011 года - Посол доброй воли ЮНИСЕФ в регионе Рио-де-Ла-Плата.
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