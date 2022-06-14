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Наталья Поклонская назначена советником генпрокурора России Краснова

Бывший депутат Госдумы и экс-замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская назначена на должность советника генпрокурора России Игоря Краснова.
Lenta.ru
13 июня президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности заместителя главы Россотрудничества.
Взгляд.ру
«Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач», — прокомментировала свой уход из соцсетей Поклонская.
Пятый канал
Поклонская несколько лет была прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц Крымской весны – переходного периода перед присоединением полуострова к России.
Интерфакс

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