Общество
Lenta.ruНаталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
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Происшествия
Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей
Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей В пятницу был арестован заместитель начальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) России Халил Арсланов, главный фигурант громкого уголовного дела о хищениях у Минобороны 6,7 млрд руб.
Энергетика
Россия заняла второе место по поставкам нефти в США в октябре
Россия в октябре 2019 года заняла второе место в мире по поставкам энергоносителей в США.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Происшествия
Аэропорт Усинска закрыли после жесткой посадки Boeing 737-524
Ранее сообщалось, что после жесткой посадки самолета компании Utair в Коми возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Футбол
«Сельта» обыграла «Севилью», Смолов получил желтую карточку
Российский форвард "Сельты" Федор Смолов получил желтую карточку на 80-й минуте. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хоккей
Роман Ротенберг рассказал, к чему готовится сборная России
Взрослая сборная победила на Олимпиаде в Пхенчхане, которая проходила без нхловцев, а вот золота на чемпионате мира не было с 2014 года.
Кино
«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
Кино
Школьница из Томска получила от Стивена Кинга право на экранизацию
Общество
У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
Футбол
Дубль Ригони принес «Зениту» победу над «Ленинградцем»
Лидер премьер-лиги одержал победу со счетом 3:1. Дубль оформил вернувшийся в «Зенит» полузащитник Эмилиано Ригони.
Происшествия
В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой
Как писал NEWS.ru ранее, в ночь с пятницы на субботу в результате возникшей массовой драки на юге Казахстана, которая перекинулась из села Масанчи, где начался конфликт, в сёла Аухатты и Булан-Батыр, погибли 10 человек.
Энергетика
Энергетическая ссора Москвы и Минска застряла в трубопроводе «Дружба»
Минск настоял на прошлогодней стоимости газа в $127 за тыс. кубометров; Москва устояла на нефтяных ценах $50 за «бочку».
Общество
Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
Шоу-бизнес
Подписчики раскритиковали Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста
Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали украинскую певицу Светлану Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл масс-старт свободным стилем на этапе КМ
Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Общество
На «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot
Шоу-бизнес
Александр Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию
64-летний знаток Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии.
Общество
Мать встретилась с умершей дочкой в виртуальной реальности
Кореянка Чан Чжи Ен смогла встретиться в виртуальной реальности со своей умершей три года назад дочкой Найоной.
Политика
На Украине предложили убрать герб СССР с «Родины-мать» в Киеве
Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве.
Армия и оружие
Не бабахает: почему США отключили «робота Апокалипсиса»
Происшествия
В Киеве за русский язык жестоко избили женщину
Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
Хоккей
Ковальчук поднялся в истории НХЛ на третье место по голам в овертайме
Российский хоккеист Илья Ковальчук забил победный гол в матче команд «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс» регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
Спасатели предупредили жителей Москвы о сильном ветре и гололедице
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие 1-3 часа 9 февраля на территории Москвы ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 17 м / с. Такая погода сохранится до утра 10 февраля.
Армия и оружие
Российские военные вновь вышли на патрулирование в Сирии без Турции
Совместное патрулирование России и Турции в Сирии выполняется в соответствии с российско-турецким Меморандумом о взаимопонимании, который был принят президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября 2019 года.
Происшествия
В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу в полицейском участке
Неизвестный мужчина открыл огонь в полицейском участке в Нью-Йорке, один сотрудник полиции ранен, сообщает NBC.
Шоу-бизнес
Джонни Депп показал суду 87 видео с нападающей Эмбер Херд
Джонни Депп показал в суде 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых показал агрессивное поведение своей бывшей жены Эмбер Херд.