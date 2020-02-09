Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

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