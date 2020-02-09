Общество
Lenta.ruНаталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
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Происшествия
Устроившего стрельбу в Таиланде военного ликвидировали
Наука
Эпидемиологи расшифровали геном возбудителя новой клещевой инфекции
Несколько лет назад коллектив исследователей Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора описал клинические случаи новой клещевой инфекции, по ранним симптомам похожей на клещевой вирусный энцефалит средней тяжести.
Происшествия
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми
Политика
В Госдуме оценили слова экс-президента Польши о выплате репараций
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT реакцию бывшего президента Польши Леха Валенсы на слова замглавы польского МИД о «безоговорочном» праве Варшавы требовать военных репараций от Москвы.
Общество
Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей
В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Происшествия
МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков
Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
Энергетика
В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
Фигурное катание
Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира
Авто
Тюнеры сделали из Volkswagen Multivan спортивный микроавтобус
Специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline провели интересный эксперимент, превратив серийный Volkswagen T6.1 в спортивный минивэн.
Спорт
18-летняя британская пловчиха сменит гражданство и станет россиянкой
Отмечается, что 18-летняя спортсменка родилась и живет в Великобритании, но мать Белоногофф родилась в России.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Фалуне
Космос
Россия создаст телескоп для поиска инопланетян
В России будет создаст телескоп для поиска разумной жизни на других планетах, сообщает издательство ToDay News Ufa.
Шоу-бизнес
Джонни Депп показал суду 87 видео с нападающей Эмбер Херд
Джонни Депп показал в суде 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых показал агрессивное поведение своей бывшей жены Эмбер Херд.
Шоу-бизнес
Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде
View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
Футбол
Топ-клубы АПЛ поборются за Коутиньо
Полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», пользуется спросом среди топ-клубов английской Премьер-лиги.
Кино
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Общество
Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт
Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Единоборства
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко стал самым кассовым российским фильмом и собрал почти 3 млрд рублей.
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Армия и оружие