Коронавирус

Вести.RuВести.RuНаталья Вавилова борется с коронавирусом. Ее муж скончался

Актриса Наталья Вавилова борется с коронавирусом. Ее муж советский кинорежиссер Самвел Гаспаров скончался.
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Ранее на своей странице в Фейсбуке
 редактор Георгий Сааков выразил соболезнования в связи с кончиной мужа актрисы, режиссера Самвела Гаспарова, который скончался в минувший вторник после заражения коронавирусом.
Культуромания04:59

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Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

Телепрограмма06:31

Муж звезды «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

7Дней.ру04:30

Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

РИА Новости02:28

Актриса Наталья Вавилова заразилась коронавирусом

Культуромания04:59

Звезда фильма «Москва слезам не верит» борется с COVID-19

Газета.Ru03:50

Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» Натальи Вавиловой умер от коронавируса

Вокруг ТВ04:16

Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» Натальи Вавиловой скончался от коронавируса

StarHit.ru00:56
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Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел в московском районе Солнцево

Конфликт со стрельбой произошел на улице Боганова в столичном районе Солнцево, расположенном на западе города.
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Общество

В Брянской области продлили режим ограничений из-за коронавируса

Власти Брянской области с 1 июня продлили все ограничения, введенные в регионе с 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 08:38
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Здоровье

Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
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Шоу-бизнес

Моргенштерн показал, как выглядел год назад

Артист показал, как он выглядел еще год назад.
АМИТЕЛ 04:42
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Происшествия

В Петербурге задержана подпольная группа торговцев оружием

RT на русском 06:03
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Общество

В ряде регионов РФ допустили очный формат выпускного 27 июня

Газета.Ru 09:48
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Футбол

Бывший легионер ЦСКА рассказал о страхе перед Россией

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012-го по 2018-й. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны.
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Общество

В Курской области начинают снимать ограничения

Если появится такая возможность, в дальнейшем продолжу ослабление ограничений.
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Энергетика

«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов

Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
Российская газета 08:48
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс вчера в 02:57
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Происшествия

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

RT на русском вчера в 21:56
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Происшествия

Колокольцев наградил задержавших участников стрельбы на юге Москвы полицейских медалями и грамотами

Сотрудники полиции получили медали и грамоты за задержание участников стрельбы на юге Москвы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Агентство Москва 05:56
15
Общество

В Москве могут ослабить ограничения через две недели

В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 08:44
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Общество

В Тульской области летние кафе и ТЦ откроются 1 июня

Действие режима повышенной готовности в Тульской области продлено до 15 июня.
REGNUM 09:30
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Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

«Принять предложение правительства РФ о подписании протокола номер 1 к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории»,— отмечается в документе.
Коммерсантъ 09:20
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Армия и оружие

Американские бомбардировщики пролетели над Черным морем

Два американских бомбардировщика B-1B Lancer совершили полет над Европой и Черным морем.
РИА Новости 09:47
Экономика

Эксперты спрогнозировали укрепление рубля из-за отпусков россиян дома

Отказ россияне от отпусков за границей может поддержать рубль, сообщил Bloomberg со ссылкой на экспертов.
РБК 09:53
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Общество

Онищенко назвал один из очагов распространения коронавируса

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, какое место является неявным источником распространения коронавируса.
Известия 02:37
1,3K
Общество

Журналистов «Эха» Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке

Интерфакс 09:42
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Общество

Очаг коронавируса выявлен на Великолукском мясокомбинате

DP.RU 08:52
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Политика

Лондон предложил США объединиться в альянс против китайского 5G

Лондон предложил Вашингтону сформировать альтернативный пул поставщиков технологий для развертывания сетей 5G, дабы не зависеть от Китая, сообщает Times.
Вести.Ru 06:30
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Общество

Работающим с коронавирусом медикам втрое увеличат пенсионный стаж

Медработникам, работающих с заражёнными COVID-19 пациентами, засчитают в пенсионный стаж один день за три.
Neva.Today 09:27
Армия и оружие

Бой-машина: на 201-й базе создали новый образец бронетехники

В Таджикистане военнослужащие российской 201-й базы создали на основе "Урала-43206" новый бронеавтомобиль.
Российская газета 05:51
Технологии

Вышло майское обновление Windows 10

Долгожданное майское обновление Windows 10 наконец-то стало доступным.
Goroday.ru 27 мая в 18:19
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Армия и оружие

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

РИА Новости Крым 05:08
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Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России

Да, Россия участвует в шести военных горячих точках мира.
Известия 06:58
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Транспорт

В Петербурге с 1 июня возобновляется действие льготных проездных

С понедельника, 1 июня, в Северной столице будет возобновлено действие льготных проездных билетов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Peterburg2.ru вчера в 12:23
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Происшествия

Со стены Новгородского кремля обрушилась часть облицовки

На территории Новгородского государственного музея-заповедника произошло обрушение части облицовки стены кремля.
РБК 08:27
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Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
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