Коронавирус
Вести.RuНаталья Вавилова борется с коронавирусом. Ее муж скончался
Актриса Наталья Вавилова борется с коронавирусом. Ее муж советский кинорежиссер Самвел Гаспаров скончался.
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с чего всё началось
Ранее на своей странице в Фейсбуке редактор Георгий Сааков выразил соболезнования в связи с кончиной мужа актрисы, режиссера Самвела Гаспарова, который скончался в минувший вторник после заражения коронавирусом.Культуромания04:59
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Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел в московском районе Солнцево
Конфликт со стрельбой произошел на улице Боганова в столичном районе Солнцево, расположенном на западе города.
Известия 09:07
Общество
В Брянской области продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Брянской области с 1 июня продлили все ограничения, введенные в регионе с 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 08:38
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал, как выглядел год назад
Артист показал, как он выглядел еще год назад.
АМИТЕЛ 04:42
Происшествия
В Петербурге задержана подпольная группа торговцев оружием
RT на русском 06:03
Футбол
Бывший легионер ЦСКА рассказал о страхе перед Россией
Вернблум выступал за ЦСКА с 2012-го по 2018-й. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны.
Lenta.ru 07:53
Общество
В Курской области начинают снимать ограничения
Если появится такая возможность, в дальнейшем продолжу ослабление ограничений.
ТРК Сейм (Курск) 09:05
Энергетика
«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов
Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
Российская газета 08:48
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс вчера в 02:57
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
RT на русском вчера в 21:56
Происшествия
Колокольцев наградил задержавших участников стрельбы на юге Москвы полицейских медалями и грамотами
Сотрудники полиции получили медали и грамоты за задержание участников стрельбы на юге Москвы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Агентство Москва 05:56
Общество
В Москве могут ослабить ограничения через две недели
В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 08:44
Общество
В Тульской области летние кафе и ТЦ откроются 1 июня
Действие режима повышенной готовности в Тульской области продлено до 15 июня.
REGNUM 09:30
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
«Принять предложение правительства РФ о подписании протокола номер 1 к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории»,— отмечается в документе.
Коммерсантъ 09:20
Армия и оружие
Американские бомбардировщики пролетели над Черным морем
Два американских бомбардировщика B-1B Lancer совершили полет над Европой и Черным морем.
РИА Новости 09:47
Экономика
Эксперты спрогнозировали укрепление рубля из-за отпусков россиян дома
Отказ россияне от отпусков за границей может поддержать рубль, сообщил Bloomberg со ссылкой на экспертов.
РБК 09:53
Общество
Онищенко назвал один из очагов распространения коронавируса
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, какое место является неявным источником распространения коронавируса.
Известия 02:37
Политика
Лондон предложил США объединиться в альянс против китайского 5G
Лондон предложил Вашингтону сформировать альтернативный пул поставщиков технологий для развертывания сетей 5G, дабы не зависеть от Китая, сообщает Times.
Вести.Ru 06:30
Общество
Работающим с коронавирусом медикам втрое увеличат пенсионный стаж
Медработникам, работающих с заражёнными COVID-19 пациентами, засчитают в пенсионный стаж один день за три.
Neva.Today 09:27
Армия и оружие
Бой-машина: на 201-й базе создали новый образец бронетехники
В Таджикистане военнослужащие российской 201-й базы создали на основе "Урала-43206" новый бронеавтомобиль.
Российская газета 05:51
Технологии
Вышло майское обновление Windows 10
Долгожданное майское обновление Windows 10 наконец-то стало доступным.
Goroday.ru 27 мая в 18:19
Армия и оружие
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
РИА Новости Крым 05:08
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Да, Россия участвует в шести военных горячих точках мира.
Известия 06:58
Транспорт
В Петербурге с 1 июня возобновляется действие льготных проездных
С понедельника, 1 июня, в Северной столице будет возобновлено действие льготных проездных билетов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Peterburg2.ru вчера в 12:23
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Происшествия
Со стены Новгородского кремля обрушилась часть облицовки
На территории Новгородского государственного музея-заповедника произошло обрушение части облицовки стены кремля.
РБК 08:27
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41