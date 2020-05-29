с чего всё началось

Актриса Наталья Вавилова борется с коронавирусом. Ее муж советский кинорежиссер Самвел Гаспаров скончался.

Наталья Вавилова борется с коронавирусом. Ее муж скончался

Общество В Брянской области продлили режим ограничений из-за коронавируса Власти Брянской области с 1 июня продлили все ограничения, введенные в регионе с 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. 78

Футбол Бывший легионер ЦСКА рассказал о страхе перед Россией Вернблум выступал за ЦСКА с 2012-го по 2018-й. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны.

Энергетика «Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме". 427

Общество В Москве могут ослабить ограничения через две недели В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24". 731

Армия и оружие Россия планирует расширить свои базы в Сирии «Принять предложение правительства РФ о подписании протокола номер 1 к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории»,— отмечается в документе. 44

Армия и оружие Американские бомбардировщики пролетели над Черным морем Два американских бомбардировщика B-1B Lancer совершили полет над Европой и Черным морем.

Общество Онищенко назвал один из очагов распространения коронавируса Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, какое место является неявным источником распространения коронавируса. 1,3K

Общество Работающим с коронавирусом медикам втрое увеличат пенсионный стаж Медработникам, работающих с заражёнными COVID-19 пациентами, засчитают в пенсионный стаж один день за три.

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,2K