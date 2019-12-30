Год выдался прекрасный и очень запоминающийся. 2020, мы идем! Не могу дождаться того, как мы отпразднуем Новый год с нашими любимыми и близкими.

Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве. Фотография с французским миллиардером Антуаном Арно опубликована в ее Instagram-аккаунте. В подписи к снимку модель отметила, что прошедший год был прекрасным и запоминающимся.

Общество Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок снизился до 200 евро Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с 1 января снизил нормы беспошлинного ввоза товаров гражданами для личного пользования с 500 до 200 евро.

Происшествия Полицейские на Урале застрелили пьяного мужчину, избившего жену В городе Камышлов на юге Свердловской области полиция застрелила пьяного мужчину, который избил жену и набросился на сотрудников правоохранительных органов с монтировкой, передает РИА "Новости".

Политика Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.

Политика США направили дополнительные силы для защиты посольства в Багдаде США направили для поддержки и защиты сотрудников посольства страны в Багдаде дополнительные силы. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Происшествия Водитель обстрелял не пропустившую его машину семью в Саратове Водитель открыл огонь по автомобилю, который не пропустил его машину на дороге в Саратове, в обстрелянном авто оказалась семья с ребенком.

Политика Суд отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России Нефтегазовая компания ExxonMobil Corporation оспорила штраф в размере $2 млн, наложенный на нее министром финансов США Стивеном Мнучином, после того как корпорация якобы нарушила антироссийские санкции, заключив серию нефтяных и газовых сделок в России.

Происшествия Неизвестные изрезали ножом мужчину в автобусе в Москве Мужчину госпитализировали с ножевыми ранениями после конфликта с двумя неизвестным в автобусе, который двигался в сторону поселка Коммунарка в Москве, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Общество «Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.