Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruНаталья Водянова рассказала о скором замужестве

Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве. Фотография с французским миллиардером Антуаном Арно опубликована в ее Instagram-аккаунте. В подписи к снимку модель отметила, что прошедший год был прекрасным и запоминающимся.
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Наталья Водянова
Год выдался прекрасный и очень запоминающийся. 2020, мы идем! Не могу дождаться того, как мы отпразднуем Новый год с нашими любимыми и близкими.
— Наталья Водянова, российская модельВзгляд.ру 08:24

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