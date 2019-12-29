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Lenta.ruНаталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве. Фотография с французским миллиардером Антуаном Арно опубликована в ее Instagram-аккаунте. В подписи к снимку модель отметила, что прошедший год был прекрасным и запоминающимся.
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Год выдался прекрасный и очень запоминающийся. 2020, мы идем! Не могу дождаться того, как мы отпразднуем Новый год с нашими любимыми и близкими.
— Наталья Водянова, российская модельВзгляд.ру 08:24
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