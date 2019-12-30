Шоу-бизнес
КП - Нижний НовгородНаталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно. Этого события поклонники красавицы ждали долгие девять лет.
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Год выдался прекрасный и очень запоминающийся. 2020, мы идем! Не могу дождаться того, как мы отпразднуем Новый год с нашими любимыми и близкими.
— Наталья Водянова, российская модельВзгляд.ру 08:24
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Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
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Хорватия начинает полугодовое председательство в Совете ЕС
Хорватия с 1 января заступает на полугодовое председательство в Совете Европейского союза. Об этом информирует МИД страны.
Экономика
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В турнирной таблице лидирует «Зенит» с 45 очками в активе.
Общество
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Ким Чен Ын впервые не выступил с новогодним обращением к нации
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