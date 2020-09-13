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Lenta.ru
Lenta.ru

Наталью Комарову переизбрали главой ХМАО

«Большинством голосов на пост главы региона выбрана губернатор Югры Наталья Комарова», — заявил собеседник агентства. По его словам, за Комарову проголосовали 29 депутатов. Комарова вступила в должность главы ХМАО в 2010 году и стала единственной женщиной-губернатором в России.В источнике
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Московский Комсомолец Югра

Наталья Комарова – губернатор Югры

Московский Комсомолец Югра05:54
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Перед губернатором Югры стоят амбициозные задачи, заявил полпред

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Самолет компании S7 вернулся в Кольцово из-за неисправности

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Коммерсантъвчера в 16:00
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