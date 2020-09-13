Наталью Комарову переизбрали главой ХМАО
Смотрите также
У резиденции Лукашенко размещены БТРы и водометы
Осака обыграла Азаренко в финале турнира Большого шлема US Open
В МВД Белоруссии сообщили о 250 задержанных на акции в Минске
Помпео осудил казнь обвиненного в убийстве охранника иранского борца
Лавров заявил о желании ЕС «наказать Россию»
Канцлер Австрии сообщил о начале второй волны коронавируса в стране
В Югре обсудили возможности креативных стартапов
В МВД Белоруссии назвали число задержанных участников акций
Мавзолей Ленина хотят защитить от сноса
Канцлер Австрии сообщил о начале второй волны коронавируса в стране
В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России»
50 стран заинтересовались российской вакциной против коронавируса
Наталью Комарову переизбрали главой ХМАО
«Большинством голосов на пост главы региона выбрана губернатор Югры Наталья Комарова», — заявил собеседник агентства. По его словам, за Комарову проголосовали 29 депутатов. Комарова вступила в должность главы ХМАО в 2010 году и стала единственной женщиной-губернатором в России.В источнике
Подробнее о событии