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Lenta.ru
Lenta.ru

Наталью Комарову переизбрали главой ХМАО

«Большинством голосов на пост главы региона выбрана губернатор Югры Наталья Комарова», — заявил собеседник агентства. По его словам, за Комарову проголосовали 29 депутатов. Комарова вступила в должность главы ХМАО в 2010 году и стала единственной женщиной-губернатором в России.В источнике
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РИА Новости

Перед губернатором Югры стоят амбициозные задачи, заявил полпред

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Биография избранного губернатора ХМАО Натальи Комаровой

ТАСС08:13
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СургутИнформТВ07:15
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В ХМАО-Югре состоялась инаугурация губернатора Натальи Комаровой

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Наталья Комарова переизбрана губернатором ХМАО

Интерфакс05:26

Главный тренер ФК «Химки» Гунько может быть отправлен в отставку

Напомним, 12 сентября «Химки» проиграли на выезде екатеринбургской команде «Урал» в матче седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1. В настоящее время клуб находится на 15-м, предпоследнем месте турнирной таблицы с тремя очками и не выиграл ни одного матча в новом сезон.
REGNUM08:24

ЕС оставил Германию наедине с «Северным потоком-2»

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Вести.Ru07:22
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