Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияНаташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны. В посте певица опубликовала видеоролик, который записал ее брат.
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Изгнанная из Украины Королева взмолилась о прощении

Дни.рувчера в 13:32

Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей вернуться на Украину

Телеканал 360°вчера в 11:51

Наташа Королева попросила Зеленского помочь ей вернуться на родину

Телепрограммавчера в 08:29

Наташа Королёва попросила Зеленского помочь ей вернуться на родину

News.ruвчера в 09:02

Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Рамблервчера в 08:55

Наташа Королева хочет вернуться на Украину

Paparazzi.ruвчера в 08:48

Королева попросила Зеленского помочь ей вернуться на Украину

Вечерняя Москвавчера в 09:44
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Общество

Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в ДТП

ТАСС вчера в 23:55
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Наука

Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака

Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru вчера в 12:35
Происшествия

В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву

Известия вчера в 10:26
Политика

Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»

В качестве альтернативы "формуле Штайнмайера" Киеву придется направить треть бюджета на мобилизацию и армию, об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает "Страна.ua".
РИА Новости вчера в 23:56
Политика

В Киеве саммит в «нормандском формате» назвали последним шансом

Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 11:03
Политика

В столице Украины прошли шествия националистов

RT на русском вчера в 16:38
Общество

ЦРПТ не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств.
ТАСС вчера в 16:32
Политика

Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии на переговоры

Президент России Владимир Путин, прибывший в Эр-Рияд с государственным визитом, приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где проведет российско-саудовские переговоры.
ТАСС вчера в 07:34
Авто

На торги выставлен сгоревший дотла Ferrari

Автоновости дня вчера в 02:54
Происшествия

В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь

REGNUM вчера в 01:05
Культура

Букеровская премия присуждена сразу двум писателям

Коммерсантъ вчера в 17:25
Футбол

Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов

Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости вчера в 16:36
Происшествия

В Приморье при обрушении дома погибла женщина

В результате обрушения погибла женщина. В доме насчитывалось 90 квартир.
Коммерсантъ вчера в 20:06
Наука

Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга

MedikForum.ru 12 октября в 10:06
Экономика

Десять объектов исключат из ФЦП развития Карелии

Правительство Карелии исключит 10 объектов из проекта федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона до 2020 года.
Известия 01:36
Армия и оружие

Новые зенитные комплексы «Тор-М2» защитят Калининград

Известия вчера в 19:30
ЖКХ

В России может появиться единая платежка по ЖКУ

Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр

Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру вчера в 09:30
Происшествия

В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов

В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.
RT на русском вчера в 11:20
Армия и оружие

В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам

Lenta.ru 01:35
Общество

Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ

Lenta.ru вчера в 21:03
Происшествия

Россиянам назвали правила выживания в ДТП

Lenta.ru 01:15
Футбол

Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака»

Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского "Спартака", об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.
РИА Новости вчера в 11:10
Футбол

Сборная Украины обыграла Португалию и пробилась на Евро-2020

Благодаря победе подопечные Андрея Шевченко сохранили лидерство в группе и досрочно квалифицировались на чемпионат Европы c первого места (19 очков), который пройдет летом 2020 года.
РБК вчера в 16:52
Шоу-бизнес

Роману конец: 17-летний сын Наташи Королевой расстался с девушкой

Пара была вместе чуть больше полугода. 17-летний Архип Глушко и 24-летняя Мария Слугина начали встречаться весной этого года.
WMJ.ru вчера в 16:39
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия 13 октября в 20:53
Экономика

Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года.
ТАСС вчера в 04:21
Происшествия

Адвокат Дубровского опроверг возбуждение дела против экс-губернатора

Адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Рустам Курмаев не в курсе уголовного дела, которое якобы возбуждено в отношении его клиента.
URA.Ru 13 октября в 09:38
Происшествия

Директор ФБК сообщил о новых массовых обысках у сотрудников в регионах

Правоохранительные органы проводят обыски у активистов штабов оппозиционера Алексея Навального в разных городах России.
Ведомости 01:13
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Советская, российская и украинская эстрадная певица, актриса, фотомодель. Заслуженная артистка РФ (2004).
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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