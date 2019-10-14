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Газета.RuНаташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своем послании артистка попросила его разрешить ей въезд на территорию Украины. Как известно, ограничение действует для нее вот уже три года.
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Это видео мой брат снял, когда бабушке все-таки сказали, что мне закрыли въезд на пять лет. Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки. Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать. Через неделю ее не стало.
— Наташа Королева, российская певицаLenta.ru вчера в 13:07
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