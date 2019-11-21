Армия и оружие
REGNUMNational Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Крупнокалиберный российский штурмовой автомат ШАК-12 назван «ужасом на поле боя» журналистом Марком Эпископосом в его статье в издании The National Interest. Эпископос отметил, что это оружие разрабатывалось специально для нужд спецназа ФСБ России.
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Общество
Пензенские православные отметили Михайлов день
Хоккей
Главный тренер «Рейнджерс» перечислил все достоинства Панарина
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1) перечислил все достоинства российского нападающего Артемия Панарина.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Политика
Фонд Навального подал иск к Путину
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
Политика
В ЛНР прокомментировали планы Киева по переселению жителей Донбасса
Депутаты парламента самопровозглашенной Луганской народной республики выразили озабоченность из-за появившейся информации о планах Киева по переселению жителей Донбасса.
Политика
ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии
Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
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Более 50% компаний в РФ оставят сотрудников без годовых премий
В России 51% работодателей не планируют выплачивать премии сотрудникам по итогам года.
Гаджеты
Новый смартфон Vivo S1 Pro получил квадрокамеру с сенсором на 48 Мп
Новый смартфон компании Vivo модели S1 Pro получил основную квадрокамеру, имеющую сенсор на 48 Мп (f/1,8). Предусмотрен также датчик на 8 Мп (f/2,2) и два на 2 Мп (f/2,4). Дактилоскоп встроен в Super Amoled-экран размером 6,38 дюйма разрешением 2340 х 1080 точек.
Авто
В США презентовали внедорожные версии Kia Seltos
Южнокорейский бренд KIA представил на автосалоне в Лос-Анджелесе внедорожный кроссовер KIA Seltos.
Футбол
Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу
Общество
В Екатеринбурге заморозили строительство нового здания НИИ ОММ
Строительство нового здания НИИ ОММ, который планировали возвести в Академическом, заморожено.
Политика
Госдума изучит мнение россиян о себе за 350 млн рублей
Совет Госдумы утвердил программу научно-экспертной и исследовательской работы.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Общество
Греф и Савельев впервые вошли в рейтинг директоров-капиталистов Forbes
В рейтинг директоров-капиталистов Forbes впервые вошли президент Сбербанка Герман Греф, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, а также президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и руководитель АФК «Система» Андрей Дубовсков.
Политика
В Совфеде оценили планы Украины вернуть «пропавшую» технику с кораблей
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT намерение украинского лидера Владимира Зеленского обратиться к Москве с просьбой вернуть недостающую технику с возвращённых Россией трёх кораблей.
Политика
Кремль отреагировал на видео с российским шпионом в Сербии
17 ноября в интернете было опубликовано видео встречи предполагаемого российского шпиона с сербским агентом.
Здоровье
Врачам впервые удалось погрузить человека в анабиоз
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
Общество
Суд Вены разрешил выдать России экс-чиновника Мазо
В сентябре 2019 года стало известно о том, что ряд чиновников Минкульта РФ подозревают в хищениях, одним из фигурантов дела стал Борис Мазо, занимавший пост директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики ведомства.
Космос
Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях
Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас).
Происшествия
В «Максидоме» на ребенка упал шкаф
В мебельном гипермаркете Петербурга на ребенка упал шкаф, закончившийся серьезным переломом.
Теннис
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России вышла в четвертьфинал обновлённого Кубка Дэвиса. Это стало известно за сутки до окончания группового этапа.
Культура
Национальный рекламный форум пройдет в новом формате
В День стратегических сессий 26 ноября участники Форума обсудят экосистему медиа-коммуникационной отрасли, перспективы развития рынка и собственных компаний, трансформацию фундаментальных основ рекламной экономики в формате открытых дискуссий.
Энергетика
Глава PGNiG оценил переплату Польши за российский газ
Польша переплачивает за российский газ около 1 млрд злотых ($258,5 млн) в год, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк в интервью TVP Info.
Общество
Сбербанк отправил клиенту СМС с паролем, призывающим «убивать евреев»
Сбербанк прислал одному из своих клиентов СМС с информацией о персональных условиях, которые можно оформить в офисе, назвав указанный пароль — CRYVKILLJEWS.
Политика
Малайзия выступила за обнародование всех доказательств по MH17
Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур решительно настроен на обнародование всех документов по делу крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком в июле 2014 году.
Здоровье
Алкоголики и наркоманы не сядут за руль
Скоро изменятся правила получения медсправок на водительские права.
Общество
Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль
На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".