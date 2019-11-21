Армия и оружие
REGNUMNational Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Крупнокалиберный российский штурмовой автомат ШАК-12 назван «ужасом на поле боя» журналистом Марком Эпископосом в его статье в издании The National Interest. Эпископос отметил, что это оружие разрабатывалось специально для нужд спецназа ФСБ России.
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Общество
Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль
На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Общество
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Министр здравоохранения Вероника Скворцова отложила введение нового порядка медосмотра для водителей.
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Кино
Продюсер раскрыла секрет постельной сцены с Кристиной Асмус
Продюсер Ольга Леснова рассказала, как, на ее взгляд, снималась постельная сцена в фильме «Текст» с актрисой Кристиной Асмус.
Футбол
AS: Зидан отстранит Бэйла от тренировок с основой «Реала»
По сведениям испанского сайта As.com главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отстранит нападающего от тренировок с основным составом команды.
Общество
В МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете
Подразделения МВД России по борьбе с распространением наркотиков в интернете появятся с 2020 года.
Политика
ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей
Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Общество
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Происшествия
Житель Казани умер в очереди за справкой от нарколога
В Республиканском наркологическом диспансере в Казани умер 73-летний мужчина, стоявший в очереди на получение справки от нарколога для водительских прав.
Общество
Источник: регионы РФ не успели закупить реагенты для массовой проверки CDT у водителей
Российские регионы не успели закупить нужное количество реактивов для массового анализа крови на содержание карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), которое с 22 ноября будет необходимо для получения или обмена водительских прав.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК
Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Кино
Фильм «Джокер» получит продолжение
Политика
В Кремле ответили на вопрос о российских войсках в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневной встречи с журналистами ответил на вопрос одного из них, какие именно военные докладывают главе государства Владимиру Путину о том, что Киев продолжает обстрелы независимых республик Донбасса, если есть известная официальная позиция, что российских войск там нет.
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
Авто
Новая Hyundai Sonata. Стали известны российские цены
Компания Hyundai представила в Москве восьмое поколение Sonata и объявила цены на седан.
Автоспорт
Команда «Формулы-1» провела пит-стоп в невесомости
Механики команды «Формулы-1» Aston Martin Red Bull Racing провели пит-стоп в условиях невесомости.
Политика
Госдума разрешила признавать граждан иноагентами
Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
Музыка
«Каста» записала новый гимн России и предложила его Путину
Участники российской рэп-группы «Каста» записали видеообращение к Владимиру Путину.
Политика
Госдума сняла ограничения на продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
Депутаты Государственной Думы во втором чтении приняли законопроект о снятии возрастного ограничения для ректоров МГУ и СПбГУ.
Происшествия
Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве
Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Здоровье
Самарский Минздрав убедил частные клиники отказаться от абортов
Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты, — сказал глава самарского Минздрава Михаил Ратманов.
Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией
УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией.
Авто
В Сети появилось новое фото обновленного внедорожника Lada 4x4
Судя по изображению, автомобиль получил новую центральную консоль, на которой находится блок управления климатической системой, а также иную приборную доску.
Кино
Завершились съемки полнометражной версии сериала «Мажор»
Космос
Пригодные для жизни планеты могут вращаться вокруг двойных звезд
Происшествия
Очевидцы сообщили о загоревшемся корабле в Керчи
«Служба пожаротушения МЧС не подтверждает информацию о том, что в Керченском проливе горит судно», — заявил «Керчи ИНФО» начальник службы пожаротушения 3-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Крыму.