Армия и оружие

REGNUMREGNUMNational Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

Крупнокалиберный российский штурмовой автомат ШАК-12 назван «ужасом на поле боя» журналистом Марком Эпископосом в его статье в издании The National Interest. Эпископос отметил, что это оружие разрабатывалось специально для нужд спецназа ФСБ России.
Читать в источнике
Комментировать123

Подробнее о событии

Оружейный эксперт высоко оценил новый автомат спецназа ФСБ ШАК-12

ФАН07:10

Журнал National Interest назвал автомат АШ-12 «ужасом на поле боя»

РБКвчера в 22:43

В Ростехе согласились с высокой оценкой автомата ШАК-12

РИА Новости06:42

«Ужас на поле боя»: в США восхитились новым российским автоматом

РЕН ТВ03:14

NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

Газета.Ru05:42

Американский эксперт высоко оценил новый российский автомат

Известиявчера в 20:39

Американские военные эксперты назвали новый автомат из РФ «ужасом на поле боя»

Life.ruвчера в 19:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 08:21, Вашингтон
Общество

Путин и Собянин проехали по первому маршруту наземного метро Москвы

Росбалт 06:37
Общество

Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль

На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 03:05
Происшествия

СК и ФСБ проводят обыски у главы подмосковного Чехова Марины Кононовой

Газета.Ru 07:16
Общество

Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отложила введение нового порядка медосмотра для водителей.
РИА Новости 06:50
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
Кино

Продюсер раскрыла секрет постельной сцены с Кристиной Асмус

Продюсер Ольга Леснова рассказала, как, на ее взгляд, снималась постельная сцена в фильме «Текст» с актрисой Кристиной Асмус.
Ридус 05:43
Футбол

AS: Зидан отстранит Бэйла от тренировок с основой «Реала»

По сведениям испанского сайта As.com главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отстранит нападающего от тренировок с основным составом команды.
Bobsoccer вчера в 10:44
Общество

В МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете

Подразделения МВД России по борьбе с распространением наркотиков в интернете появятся с 2020 года.
RT на русском 02:33
Политика

ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей

Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Коммерсантъ 04:21
Общество

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru 05:49
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за справкой от нарколога

В Республиканском наркологическом диспансере в Казани умер 73-летний мужчина, стоявший в очереди на получение справки от нарколога для водительских прав.
Известия 07:26
Общество

Источник: регионы РФ не успели закупить реагенты для массовой проверки CDT у водителей

Российские регионы не успели закупить нужное количество реактивов для массового анализа крови на содержание карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), которое с 22 ноября будет необходимо для получения или обмена водительских прав.
Znak.com 06:33
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК

Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Известия 07:24
Кино

Фильм «Джокер» получит продолжение

Актуальные Новости вчера в 12:16
Политика

В Кремле ответили на вопрос о российских войсках в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневной встречи с журналистами ответил на вопрос одного из них, какие именно военные докладывают главе государства Владимиру Путину о том, что Киев продолжает обстрелы независимых республик Донбасса, если есть известная официальная позиция, что российских войск там нет.
Expert.ru 08:06
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
РИА Новости 05:15
Авто

Новая Hyundai Sonata. Стали известны российские цены

Компания Hyundai представила в Москве восьмое поколение Sonata и объявила цены на седан.
Российская газета вчера в 04:22
Автоспорт

Команда «Формулы-1» провела пит-стоп в невесомости

Механики команды «Формулы-1» Aston Martin Red Bull Racing провели пит-стоп в условиях невесомости.
Lenta.ru 06:44
Политика

Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
ТАСС 06:37
Музыка

«Каста» записала новый гимн России и предложила его Путину

Участники российской рэп-группы «Каста» записали видеообращение к Владимиру Путину.
Полит.ру 06:55
Политика

Госдума сняла ограничения на продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ

Депутаты Государственной Думы во втором чтении приняли законопроект о снятии возрастного ограничения для ректоров МГУ и СПбГУ.
Экономика сегодня вчера в 08:51
Происшествия

Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве

Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
RT на русском 06:36
Общество

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru вчера в 15:07
Здоровье

Самарский Минздрав убедил частные клиники отказаться от абортов

Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты, — сказал глава самарского Минздрава Михаил Ратманов.
Сусанин вчера в 08:05
Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией

УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией.
Свободная Пресса 06:33
Авто

В Сети появилось новое фото обновленного внедорожника Lada 4x4

Судя по изображению, автомобиль получил новую центральную консоль, на которой находится блок управления климатической системой, а также иную приборную доску.
Известия 02:52
Кино

Завершились съемки полнометражной версии сериала «Мажор»

REGNUM вчера в 03:50
Происшествия

Спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому

Вести.Ru 06:33
Космос

Пригодные для жизни планеты могут вращаться вокруг двойных звезд

Pravda.Ru вчера в 07:05
Происшествия

Очевидцы сообщили о загоревшемся корабле в Керчи

«Служба пожаротушения МЧС не подтверждает информацию о том, что в Керченском проливе горит судно», — заявил «Керчи ИНФО» начальник службы пожаротушения 3-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Крыму.
Известия 03:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
АШ-12
Винтовка
Российский крупнокалиберный штурмовой автомат, созданный в ЦКИБ СОО для нужд подразделений спецназначения ФСБ России вместе со снайперской винтовкой ВССК. Представляет собой комплекс «оружие-патрон», так как для него в ЦКИБ СОО был разработан новый крупнокалиберный патрон 12,7×55 мм СЦ-130 с несколькими типами пуль: бронебойной с выступающим сердечником, оболочечной, двупульной с тандемным размещением пуль и т. д. Именно за счет высокого останавливающего действия тяжелой пули крупного калибра автомат АШ-12 является высокоэффективным оружием ближнего боя. Поставляется в войска с 2011 года...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное