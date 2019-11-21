Крупнокалиберный российский штурмовой автомат ШАК-12 назван «ужасом на поле боя» журналистом Марком Эпископосом в его статье в издании The National Interest. Эпископос отметил, что это оружие разрабатывалось специально для нужд спецназа ФСБ России.

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