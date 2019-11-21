Армия и оружие

REGNUMREGNUMNational Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

Крупнокалиберный российский штурмовой автомат ШАК-12 назван «ужасом на поле боя» журналистом Марком Эпископосом в его статье в издании The National Interest. Эпископос отметил, что это оружие разрабатывалось специально для нужд спецназа ФСБ России.
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«Ужас на поле боя»: американский эксперт оценил новый российский автомат

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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:18, Вашингтон
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США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

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СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме Восточный, пишут СМИ

Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищении на космодроме Восточный, сообщает "Коммерсант".
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В Сети опубликовали первые изображения нового Nissan X-Trail

В Сети появились дизайнерские изображения нового Nissan X-Trail. Основанные на шпионских фотоснимках.
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Согласно законопроекту, если у водителя при осмотре будет найдено заболевание, несовместимое с вождением, информация об этом появится в медицинской информационной системе Минздрава.
Lenta.ru 19 ноября в 19:56
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Украинка объявила себя женой Путина и попыталась прорваться к нему

Гражданка Украины, 36-летняя Наталья, попыталась прорваться к президенту России Владимиру Путину, представившись его супругой.
Lenta.ru 01:41
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В медицинских учреждениях, предлагающих услугу медосвидетельствования для получения водительских прав, настоящий ажиотаж: через два дня вступят в силу поправки Минздрава РФ в процедуру прохождения обязательного медосмотра.
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В России предложили установить единую комиссию за переводы с карт

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Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
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В США объявили номинантов на премию «Грэмми»

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Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила в провале фильма мужчин

Режиссер фильма о девушках-спецагентах «Ангелы Чарли» Элизабет Бэнкс заявила, что картина провалилась в прокате из-за того, что мужчины не хотят смотреть экшен-фильмы с женщинами в главных ролях.
Вечерняя Москва вчера в 23:42
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда вчера в 22:18
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Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

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Lenta.ru вчера в 19:53
Авто

В США представлены внедорожные версии Kia Seltos

Компания KIA представила на автосалоне в Лос-Анджелесе кроссовер KIA Seltos для рынка США и два его внедорожных концепта – X-Line Trail Attack Concept и X-Line Urban Concept.
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Пропавшую на Кубани девочку нашли живой в выгребной яме

Девятилетняя жительница хутора Родниковский Краснодарского края, которая пропала 18 ноября, найдена живой.
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Специалисты считают, что бельгийская команда дважды нарушила правила. UEFA открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Бельгии.
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На создание российского аналога «Википедии» уйдет около 2 млрд рублей

На создание Большой российской энциклопедии (БРЭ), которую называют российским аналогом «Википедии», потребуется около 2 млрд рублей.
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Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
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Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию

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Появилось видео попытки самоубийства историка-расчленителя Соколова

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Как сообщает портал Medical Note, приводя слова заведующей терапевтическим отделением городской поликлиники № 69 ДЗМ, врача-терапевта высшей категории Ларисы Илюхиной, чтобы людям, страдающим повышенным давлением снизить его, нужно спать в сутки не менее 7-ми часов, употреблять в пищу как можно больше овощей и фруктов, а после приема пищи обязательно пойти на пешую прогулку.
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Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", в котором его команда победила 4:1. На счету Панарина две заброшенных шайбы, а лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.
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