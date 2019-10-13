Политика
РИА НовостиNational Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
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Политика
Путин признался, что не читает Трампа в Twitter
Президент России Владимир Путин признался, что не читает своего американского коллегу Дональда Трампа в Twitter, но считает его мнение важным для мира в целом.
ТАСС 05:49
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.
Известия 11 октября в 13:06
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы рассказала о сыне
Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы Ольга Туватина рассказала журналистам о своем сыне Михаиле.
Газета.Ru 11 октября в 16:59
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.
Газета.Ru 06:05
Шоу-бизнес
Врач-онколог рассказала, что может помочь Заворотнюк
Врач-онколог Лариса Туркина считает, что к лечению актрисы Анастасии Заворотнюк необходимо привлечь профильных специалистов, которые смогут сделать выводы о состоянии артистки.
РИА Новости 06:07
Единоборства
Воронцова вышла в финал ЧМ по боксу, победив чемпионку мира
В финале турнира Воронцова поспорит за титул с победительницей боя англичанки Кэррис Артингстолл и Нести Петесио из Филиппин, являющейся вице-чемпионкой мира в данной весовой категории.
ProstoProSport вчера в 02:16
Наука
Древние клещи эволюционировали в 600 раз медленнее динозавров
Изучение ископаемых останков позволило российским ученым выяснить, что почвенные клещи эволюционировали очень медленно на протяжении миллионов лет.
Полит.ру 10 октября в 03:40
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон уволила свою самую преданную помощницу
Вся Британия в буквальном смысле замерла в недоумении, ведь герцогиня Кембриджская – Кейт Миддлтон – уволила только что вернувшуюся из свадебного путешествия Софи Агнью, которая была ее самой преданной помощницей и частенько выступала в роли такой себе палочки-выручалочки, помогая разобраться в самых трудных ситуациях.
Bimru.ru 02:16
Происшествия
В США полицейский застрелил женщину в ее собственном доме
В штате Техас в США прибывший на вызов полицейский застрелил темнокожую женщину в ее собственном доме.
Газета.Ru 03:00
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 18
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.
Газета.Ru 02:18
Происшествия
В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины
В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
REGNUM вчера в 14:02
Общество
В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
РИА Новости вчера в 16:37
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Соединенные Штаты пытаются подорвать работу ООН, о чем свидетельствует задолженность страны перед бюджетом организации.
Известия 05:37
Единоборства
Украинский боксер Усик выиграл первый бой в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна в первом для себя бою в супертяжелом.
Коммерсантъ 01:35
Армия и оружие
Беспилотник США сдуло ветром во время испытаний
Беспилотник Соединенных Штатов XQ-58A Valkyrie ("Валькирия"), который проводил испытательный полет, сдуло ветром.
Газета.Ru вчера в 20:41
Космос
НАСА продолжит сотрудничество с Россией для доступа астронавтов на МКС
Народные новости 10 октября в 19:59
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 11 октября в 08:12
Политика
Представители Крыма совершили первый официальный визит в Турцию
Аргументы и Факты вчера в 10:32
Футбол
Футболист покинул сборную Англии по болезни и отправился в казино
Полузащитник «Лестер Сити» Джеймс Мэддисон покинул расположение сборной Англии перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Чехии и в тот же вечер пошел в казино.
Lenta.ru 05:06
Происшествия
Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой
Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:35
Происшествия
Неизвестные напали на чемпиона мира по карате в Екатеринбурге
Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина в Екатеринбурге.
Известия вчера в 20:10
Музыка
Комментарий Эвермана под клипом Айлиш собрал миллион лайков
Эверман прокомментировал клип так: «I’m the bald guy» («Я лысый парень»).
Культуромания 05:14
Политика
Президент Эквадора ввел в столице комендантский час
Президент Эквадора Ленин Морено ввел в столице страны Кито комендантский час и военный контроль.
Мойка78 вчера в 18:00
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Пёнтека у «Милана»
Последним игроком, который попал в сферу интересов «красных дьяволов», стал нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек, сообщает The Telegraph.
Чемпионат 04:26
Происшествия
Скончался российский школьник, отдыхавший в «Артеке»
Газета.Ru вчера в 09:37
Общество
В Екатеринбурге выяснят мнение граждан о месте строительства храма
Определена дата проведения опроса горожан Екатеринбурга о месте возведения храма. Опрос пройдет 13 октября, сообщает администрация города.
REGNUM вчера в 19:00