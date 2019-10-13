Политика

РИА НовостиРИА НовостиNational Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике

Политика США ненамеренно привела к укреплению российской экономики, пишет National Interest. Речь идет об энергетическом секторе. В частности, подчеркивает журнал, на это повлияли американские санкции против Венесуэлы и Ирана.
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Эксперт оценил сообщения об укреплении российской энергетики благодаря США

РИА Новости05:08

СМИ: Политика США привела к усилению позиций России в энергетике

RT на русском02:25

Американский журнал рассказал о невольной помощи США экономике РФ

News.ruвчера в 21:20

Американские СМИ рассказали о ненамеренной помощи США экономике России

Известиявчера в 23:29

Названы случайно усилившие экономику России решения США

Lenta.ruвчера в 22:55

Аналитики: США ненамеренно укрепили российскую экономику

РЕН ТВвчера в 21:33

СМИ сообщили о ненамеренной помощи США в укреплении российской экономики

РБК01:48
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Армия и оружие

Путин заявил об уникальности российского гиперзвукового оружия

REGNUM 10:43
Армия и оружие

Пентагон решил эвакуировать 1 тыс. военных из северной Сирии

РБК 09:42
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Американский боксер впал в кому после нокаута в андеркарде боя Усика

Американский боксер Патрик Дэй, госпитализированный после тяжелого поражения на ринге, впал в кому, сообщает Fightnews.
РИА Новости 11:48
Политика

Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги

Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.
RT на русском 09:09
Общество

Условия выплаты детских пособий могут изменить

В Минтруде считают, что пособие по уходу за ребенком до полутора лет должен получать тот, кто фактически ухаживает за ним.
Газета.Ru 11 октября в 03:32
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на отделение ГИБДД в Зеленограде

В Зеленограде неизвестный с ножом попытался ворваться в отдел ГИБДД в Зеленограде. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 11:52
Происшествия

В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала

В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Спорт

Российские гимнасты заняли второе место в медальном зачете ЧМ

Первое место заняла мужская сборная России в командном многоборье, также победы одержал Никита Нагорный в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке.
Газета.Ru 11:13
Армия и оружие

NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии

Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
РБК 08:41
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Гаджеты

Новый сервис NVIDIA позволил запускать компьютерные игры на смартфонах

Для запуска GeForce Now понадобится смартфон на Android 5.0 и новее с объёмом оперативной памяти от 2 ГБ.
Ferra 10:26
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

Российская газета 09:54
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Армия и оружие

Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
News.ru 09:30
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Общество

В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках

РИА Новости вчера в 16:37
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Авто

В Сети продемонстрировали уникальную «Ниву» с дизелем Peugeot XUD-9L

Внедорожник, впоследствии названый как «ВАЗ-21215», комплектовался дизельным агрегатом Peugeot XUD-9L с рабочим объемом на 1,9 литров мощностью на 65 лошадиных сил мощностью на 65 лошадиных сил.
Pnzdrive 10:06
Происшествия

Вице-мисс «Краса России» попала в ДТП под Минском

Уроженка Тамбова Евгения Сметанина, которую в 2017 году признали первой вице-мисс в конкурсе "Краса России", получила серьезные повреждения в аварии, произошедшей под Минском.
Газета.Ru 11:57
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Футбол

Сборная России по футболу объявила стартовый состав на матч с Кипром

Российская сборная по футболу объявила стартовый состав на матч отборочного турнира Чемпионата Европы — 2020 против Кипра.
REGNUM 11:35
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Каширой

В результате лобового столкновения ВАЗа и Hyundai погибли пять человек, еще пять получили травмы.
ФедералПресс вчера в 22:38
Политика

Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека

МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru 11:18
Происшествия

Вора в законе Андрея Неделю признали «гадом» и жестоко избили

Вора в законе Андрея Неделю признали "гадом" и жестоко избили Криминального авторитета развенчали в Киеве.
Экспресс газета 08:07
Авто

Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом

Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Новые автомобили вчера в 23:41
Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Армия и оружие

Эсминец Porter ВМС США зашел в порт Одессы

12 октября в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что Черноморский флот взял на сопровождение вошедший тогда в южную часть акватории Черного моря эсминец Porter ВМС США.
ТАСС 10:25
Общество

Названа доступная пища с высоким содержанием белка для замены мяса

Российская газета 01:54
Общество

Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

Российская газета 07:10
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