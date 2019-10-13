Политика
РИА НовостиNational Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
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Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Единоборства
Бивол защитил титул чемпиона мира WBA
Россиянин Дмитрий Бивол победил доминиканца Ленина Кастильо и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг.
Спорт-Экспресс 00:29
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Соединенные Штаты пытаются подорвать работу ООН, о чем свидетельствует задолженность страны перед бюджетом организации.
Известия 05:37
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Политика
Путин: ситуация в США не позволяет Трампу улучшить отношения с Россией
Внутриполитическая повестка не позволяет американскому лидеру Дональду Трампу предпринять шаги к кардинальному улучшению отношений с Россией.
RT на русском 05:44
Происшествия
ТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД
Штатную численность сотрудников Госавтоинспекции начали сокращать в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 19:12
Происшествия
Полиция Лондона арестовала бельгийскую принцессу
Британские полицейские на Трафальгарской площади Лондона арестовали бельгийскую принцессу Эсмеральду.
News.ru вчера в 23:04
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 11 октября в 07:15
Гаджеты
Видеокарты Zotac GeForce GTX 1660 Super оснащаются памятью GDDR6
К сожалению, спецификации видеокарт GeForce GTX 1660 Super от компании Zotac не уточняются.
3DNews 04:27
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости 11 октября в 17:31
Кино
Актёр Роберт Форстер умер в США
News.ru 11 октября в 23:54
Происшествия
Число погибших из-за тайфуна в Японии возросло до 10 человек
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 10 человек.
Известия вчера в 23:08
Общество
В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ 03:56
Экономика
Сбербанк отменит комиссию за межрегиональные переводы в 2020 году
В 2020 году Сбербанк планирует отменить комиссию за переводы средств между регионами внутри банка, сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ 11 октября в 07:24
Происшествия
«Смотрящего» по Украине криминального авторитета «раскороновали»
В Киеве "раскороновали" и избили опасного криминального авторитета Андрея Недзельского, известного как Неделя.
РЕН ТВ вчера в 17:38
Политика
Путин заступился за Зеленского по разводу сил в Донбассе
По словам Путина, президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований.
Русская Планета 11 октября в 06:49
Автоспорт
Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном
F1news.ru 03:19
Экономика
Силуанов: Накопленные бизнесом триллионы не работают на экономику
По словам Силуанова, «деньги есть: на счетах предприятий скопилось около 30 трлн рублей, но они не работают, не идут в экономику, потому что есть определенные риски, боязнь, которая превалирует сегодня над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств», сообщает ТАСС.
Росбалт 11 октября в 11:00
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Псковская Лента Новостей 04:53
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Футбол
Путин выступил за новую систему финансирования футбольных клубов
Президент России Владимир Путин поддержал создание отдельного фонда для справедливого финансирования футбольных клубов.
Rambler News Service 10 октября в 11:23
Киберспорт
В обновлении Battle.net нашли упоминание Warcraft 3: Reforged
В новом обновлении сервиса Battle.net был найден участок кода с упоминанием Warcraft 3: Reforged.
Cyber.sports.ru вчера в 04:26
Армия и оружие
Турецкие войска захватили приграничный населенный пункт в Сирии
Турецкие войска захватили населенный пункт Сулук в Сирии.
Lenta.ru 04:01
Здоровье
Названы пять ошибок, которые мешают избавиться от кашля
Об ошибках, которые люди допускают при домашнем лечении, рассказали специалисты. Главная ошибка – это не лечить кашель.
Волгоградская правда 02:00
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Спорт
Четырёхкратного олимпийского чемпиона Крамера сбил автомобиль
Четырёхкратный олимпийский чемпион в конькобежном спорте представитель Нидерландов Свен Крамер сообщил, что его сбила машина на сборе в Инцелле (Германия).
Чемпионат 04:24
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета 11 октября в 16:32