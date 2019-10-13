Политика

РИА НовостиРИА НовостиNational Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике

Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
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Американские СМИ рассказали о ненамеренной помощи США экономике России

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СМИ: Политика США привела к усилению позиций России в энергетике

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СМИ сообщили о ненамеренной помощи США в укреплении российской экономики

РБК01:48

СМИ: санкции США увеличили влияние России в мире

URA.Ruвчера в 23:57

Эксперт оценил сообщения об укреплении российской энергетики благодаря США

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Названы случайно усилившие экономику России решения США

Lenta.ruвчера в 22:55

Аналитики: США ненамеренно укрепили российскую экономику

РЕН ТВвчера в 21:33
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 05:49, Вашингтон
Происшествия

Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой

Газета.Ru 04:35
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Синоптики предупредили о предзимье в Москве

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Бивол защитил титул чемпиона мира WBA

Россиянин Дмитрий Бивол победил доминиканца Ленина Кастильо и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг.
Спорт-Экспресс 00:29
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Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН

Соединенные Штаты пытаются подорвать работу ООН, о чем свидетельствует задолженность страны перед бюджетом организации.
Известия 05:37
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Политика

Путин: ситуация в США не позволяет Трампу улучшить отношения с Россией

Внутриполитическая повестка не позволяет американскому лидеру Дональду Трампу предпринять шаги к кардинальному улучшению отношений с Россией.
RT на русском 05:44
Происшествия

ТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД

Штатную численность сотрудников Госавтоинспекции начали сокращать в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 19:12
Происшествия

Полиция Лондона арестовала бельгийскую принцессу

Британские полицейские на Трафальгарской площади Лондона арестовали бельгийскую принцессу Эсмеральду.
News.ru вчера в 23:04
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 11 октября в 07:15
Гаджеты

Видеокарты Zotac GeForce GTX 1660 Super оснащаются памятью GDDR6

К сожалению, спецификации видеокарт GeForce GTX 1660 Super от компании Zotac не уточняются.
3DNews 04:27
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости 11 октября в 17:31
Кино

Актёр Роберт Форстер умер в США

News.ru 11 октября в 23:54
Происшествия

Число погибших из-за тайфуна в Японии возросло до 10 человек

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 10 человек.
Известия вчера в 23:08
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ 03:56
Экономика

Сбербанк отменит комиссию за межрегиональные переводы в 2020 году

В 2020 году Сбербанк планирует отменить комиссию за переводы средств между регионами внутри банка, сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ 11 октября в 07:24
Происшествия

«Смотрящего» по Украине криминального авторитета «раскороновали»

В Киеве "раскороновали" и избили опасного криминального авторитета Андрея Недзельского, известного как Неделя.
РЕН ТВ вчера в 17:38
Политика

Путин заступился за Зеленского по разводу сил в Донбассе

По словам Путина, президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований.
Русская Планета 11 октября в 06:49
Автоспорт

Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном

F1news.ru 03:19
Экономика

Силуанов: Накопленные бизнесом триллионы не работают на экономику

По словам Силуанова, «деньги есть: на счетах предприятий скопилось около 30 трлн рублей, но они не работают, не идут в экономику, потому что есть определенные риски, боязнь, которая превалирует сегодня над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств», сообщает ТАСС.
Росбалт 11 октября в 11:00
Здоровье

Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

Псковская Лента Новостей 04:53
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Футбол

Путин выступил за новую систему финансирования футбольных клубов

Президент России Владимир Путин поддержал создание отдельного фонда для справедливого финансирования футбольных клубов.
Rambler News Service 10 октября в 11:23
Киберспорт

В обновлении Battle.net нашли упоминание Warcraft 3: Reforged

В новом обновлении сервиса Battle.net был найден участок кода с упоминанием Warcraft 3: Reforged.
Cyber.sports.ru вчера в 04:26
Армия и оружие

Турецкие войска захватили приграничный населенный пункт в Сирии

Турецкие войска захватили населенный пункт Сулук в Сирии.
Lenta.ru 04:01
Здоровье

Названы пять ошибок, которые мешают избавиться от кашля

Об ошибках, которые люди допускают при домашнем лечении, рассказали специалисты. Главная ошибка – это не лечить кашель.
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В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни

В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Спорт

Четырёхкратного олимпийского чемпиона Крамера сбил автомобиль

Четырёхкратный олимпийский чемпион в конькобежном спорте представитель Нидерландов Свен Крамер сообщил, что его сбила машина на сборе в Инцелле (Германия).
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В Крым приедут представители украинской диаспоры из восьми стран

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Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета 11 октября в 16:32
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