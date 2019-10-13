Политика
РИА НовостиNational Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
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Армия и оружие
Путин заявил о превосходстве гиперзвукового оружия России
Президент России Владимир Путин заявил, что к моменту появления у ведущих армий мира гиперзвукового оружия в РФ будет уже что-то более новое.
Армия и оружие
Трамп заявил о необходимости вернуть войска США из Сирии
Американские войска, которые находятся в Сирии, не должны охранять границу с Турцией, заявил президент США Дональд Трамп.
Единоборства
Бивол защитил титул чемпиона мира WBA
Россиянин Дмитрий Бивол победил доминиканца Ленина Кастильо и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг.
Общество
Туристы назвали самые скучные города Европы
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
Космос
Подвиг на орбите: 50 лет назад космонавт Филипченко спас экипаж
Ровно 50 лет назад Союз-7 с космонавтами Филипченко, Волковым и Горбатко на борту стартовал с космодрома Байконур.
Единоборства
Екатерина Пальцева и Лилия Аетбаева стали чемпионками мира по боксу
В весовой категории до 51 кг Лилия Аетбаева выиграла золотую медаль, победив в финальном поединке турчанку Бусеназ Чакироглу также раздельным решением судей (4:1). Третье место разделили Пан Чоль Ми (КНДР) и Мэри Ком Хмангте (Индия).
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Политика
Пескова спросили о введении смертной казни в России
В Кремле не обсуждают восстановление смертной казни в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Происшествия
Сын вице-президента МТС вышел из-под ареста с пледом на голове
Сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов вышел из изолятора, где отбывал 10 суток ареста за гонки с полицейскими на московских улицах.
Общество
В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон уволила свою самую преданную помощницу
Вся Британия в буквальном смысле замерла в недоумении, ведь герцогиня Кембриджская – Кейт Миддлтон – уволила только что вернувшуюся из свадебного путешествия Софи Агнью, которая была ее самой преданной помощницей и частенько выступала в роли такой себе палочки-выручалочки, помогая разобраться в самых трудных ситуациях.
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
Происшествия
Число погибших из-за тайфуна в Японии превысило 20 человек
Число погибших в результате прохождения мощного тайфуна "Хагибис" в Японии выросло до 21 человека, еще 16 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK.
Шоу-бизнес
Телеведущая Ольга Ушакова в четвертый раз станет матерью
Ольга Ушакова станет матерью в четвертый раз. Об этом телеведущая заявила на странице в Instagram.
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Соединенные Штаты пытаются подорвать работу ООН, о чем свидетельствует задолженность страны перед бюджетом организации.
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
Автоспорт
Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном
Футбол
Сегодня сборная России может досрочно оформить путевку на Евро-2020
После семи туров российская команда с 18 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I, уступая занимающей первое место сборной Бельгии три очка и, опережая идущий третьим Кипр на восемь.
Армия и оружие
Путин ответил на вопрос о новой холодной войне из-за гонки вооружений
Гонка вооружений не сулит ничего хорошего миру, заявил Владимир Путин.
Единоборства
Американский боксер впал в кому после нокаута в Чикаго
Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после боя за титул чемпиона США по версии USBA в весовой категории до 69,9 кг, информирует Daily Express.
Происшествия
Забетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске
Следователи в Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Происшествия
В Крыму умер отдыхавший в «Артеке» мальчик
В ялтинской городской больнице №1 умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, прибывший на отдых в детский центр «Артек».
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Политика
В Польше начались парламентские выборы
Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные парламентские выборы.
Армия и оружие
Сирийские курды в Турции объявили о поддержке операции против SDF
Сирийские курды поддерживают проведение турецкой военной операции «Источник мира» на севере Сирии, и считают, что она даст шанс на возвращение курдских беженцев в свои родные края.