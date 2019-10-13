Политика

РИА НовостиРИА НовостиNational Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике

Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
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Эксперт оценил сообщения об укреплении российской энергетики благодаря США

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СМИ сообщили о ненамеренной помощи США в укреплении российской экономики

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СМИ: санкции США увеличили влияние России в мире

URA.Ruвчера в 23:57

Американские СМИ рассказали о ненамеренной помощи США экономике России

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Lenta.ruвчера в 22:55

Аналитики: США ненамеренно укрепили российскую экономику

РЕН ТВвчера в 21:33
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Шнуров сообщил о своих планах после закрытия «Ленинграда»

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Американские войска, которые находятся в Сирии, не должны охранять границу с Турцией, заявил президент США Дональд Трамп.
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В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
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Подвиг на орбите: 50 лет назад космонавт Филипченко спас экипаж

Ровно 50 лет назад Союз-7 с космонавтами Филипченко, Волковым и Горбатко на борту стартовал с космодрома Байконур.
МИР 24 вчера в 08:38
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Вести.Ru 04:48
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Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
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Пескова спросили о введении смертной казни в России

В Кремле не обсуждают восстановление смертной казни в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов вышел из изолятора, где отбывал 10 суток ареста за гонки с полицейскими на московских улицах.
Lenta.ru 04:21
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
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Кейт Миддлтон уволила свою самую преданную помощницу

Вся Британия в буквальном смысле замерла в недоумении, ведь герцогиня Кембриджская – Кейт Миддлтон – уволила только что вернувшуюся из свадебного путешествия Софи Агнью, которая была ее самой преданной помощницей и частенько выступала в роли такой себе палочки-выручалочки, помогая разобраться в самых трудных ситуациях.
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Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
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РИА Новости вчера в 08:13
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Число погибших из-за тайфуна в Японии превысило 20 человек

Число погибших в результате прохождения мощного тайфуна "Хагибис" в Японии выросло до 21 человека, еще 16 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK.
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Шоу-бизнес

Телеведущая Ольга Ушакова в четвертый раз станет матерью

Ольга Ушакова станет матерью в четвертый раз. Об этом телеведущая заявила на странице в Instagram.
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Политика

Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН

Соединенные Штаты пытаются подорвать работу ООН, о чем свидетельствует задолженность страны перед бюджетом организации.
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Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

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Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном

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Сегодня сборная России может досрочно оформить путевку на Евро-2020

После семи туров российская команда с 18 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I, уступая занимающей первое место сборной Бельгии три очка и, опережая идущий третьим Кипр на восемь.
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Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после боя за титул чемпиона США по версии USBA в весовой категории до 69,9 кг, информирует Daily Express.
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Забетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске

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В ялтинской городской больнице №1 умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, прибывший на отдых в детский центр «Артек».
Известия вчера в 06:41
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
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В Польше начались парламентские выборы

Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные парламентские выборы.
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Сирийские курды в Турции объявили о поддержке операции против SDF

Сирийские курды поддерживают проведение турецкой военной операции «Источник мира» на севере Сирии, и считают, что она даст шанс на возвращение курдских беженцев в свои родные края.
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