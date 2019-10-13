Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.

Армия и оружие Путин заявил о превосходстве гиперзвукового оружия России Президент России Владимир Путин заявил, что к моменту появления у ведущих армий мира гиперзвукового оружия в РФ будет уже что-то более новое.

Единоборства Бивол защитил титул чемпиона мира WBA Россиянин Дмитрий Бивол победил доминиканца Ленина Кастильо и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг.

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Единоборства Екатерина Пальцева и Лилия Аетбаева стали чемпионками мира по боксу В весовой категории до 51 кг Лилия Аетбаева выиграла золотую медаль, победив в финальном поединке турчанку Бусеназ Чакироглу также раздельным решением судей (4:1). Третье место разделили Пан Чоль Ми (КНДР) и Мэри Ком Хмангте (Индия).

Авто Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон уволила свою самую преданную помощницу Вся Британия в буквальном смысле замерла в недоумении, ведь герцогиня Кембриджская – Кейт Миддлтон – уволила только что вернувшуюся из свадебного путешествия Софи Агнью, которая была ее самой преданной помощницей и частенько выступала в роли такой себе палочки-выручалочки, помогая разобраться в самых трудных ситуациях.

Происшествия Число погибших из-за тайфуна в Японии превысило 20 человек Число погибших в результате прохождения мощного тайфуна "Хагибис" в Японии выросло до 21 человека, еще 16 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK.

Футбол Сегодня сборная России может досрочно оформить путевку на Евро-2020 После семи туров российская команда с 18 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I, уступая занимающей первое место сборной Бельгии три очка и, опережая идущий третьим Кипр на восемь.

Единоборства Американский боксер впал в кому после нокаута в Чикаго Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после боя за титул чемпиона США по версии USBA в весовой категории до 69,9 кг, информирует Daily Express.