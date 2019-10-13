Политика
РИА НовостиNational Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Политика США ненамеренно привела к укреплению российской экономики, пишет National Interest. Речь идет об энергетическом секторе. В частности, подчеркивает журнал, на это повлияли американские санкции против Венесуэлы и Ирана.
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Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
РИА Новости 02:37
Армия и оружие
Назван виновник утечки данных о российском супероружии
В западных СМИ заявляют о том, что Генри Фрезе, работник американской разведслужбы, виновен в утечке данных о тестировании китайского и российского «супероружия».
Discover24 02:42
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Газета.Ru вчера в 16:59
Шоу-бизнес
Актриса Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками
Актриса Наталья Бочкарева отправилась на гастроли. Об этом она сообщила в Instagram.
РИА Новости 07:25
Общество
Джейн Фонду арестовали во время митинга у Капитолия
Газета.Ru 11 октября в 16:09
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Происшествия
Трое человек пытались избить чемпиона мира по карате в Екатеринбурге
Кухарев и Коковин не отреагировали на слова неизвестного и пошли дальше. Затем дорогу спортсменам преградили трое мужчин.
Газета.Ru 10:33
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
Коммерсантъ 11 октября в 09:19
Гаджеты
Компания Apple удалила приложение, отслеживающее полицию в Гонконге
Apple удалила из своего App Store приложение, позволяющее следить за передвижениями полиции в Гонконге.
Газета.Ru 10 октября в 09:21
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на отделение ГИБДД в Зеленограде
В Зеленограде неизвестный с ножом попытался ворваться в отдел ГИБДД в Зеленограде. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 11:52
Армия и оружие
Сирийская армия займет Манбидж и Кобани в течение 48 часов
Сирийская арабская армия войдет в города Манбидж и Кобани в ближайшие два дня.
Политическая Экспертиза 12:17
Армия и оружие
СМИ: три иностранных журналиста погибли при налете ВВС Турции в Сирии
Три иностранных журналиста погибли в результате налета турецких военных самолетов на колонну машин близ сирийского города Рас-эль-Айн.
ТАСС 11:05
Футбол
Сборная России по футболу объявила стартовый состав на матч с Кипром
Российская сборная по футболу объявила стартовый состав на матч отборочного турнира Чемпионата Европы — 2020 против Кипра.
REGNUM 11:35
Армия и оружие
Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции
Президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке вместе с конгрессом санкций против Турции. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
РБК 10:42
Армия и оружие
NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии
Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
РБК 08:41
Спорт
Российские гимнасты заняли второе место в медальном зачете ЧМ
Сборная России по спортивной гимнастике стала второй в общекомандном медальном зачете на чемпионате мира.
Газета.Ru 11:13
Шоу-бизнес
Врач-онколог рассказала, что может помочь Заворотнюк
Врач-онколог Лариса Туркина считает, что к лечению актрисы Анастасии Заворотнюк необходимо привлечь профильных специалистов, которые смогут сделать выводы о состоянии артистки.
РИА Новости 06:07
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым
«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.
RT на русском вчера в 17:37
Шоу-бизнес
Нюша решила избавиться от родинки над губой
Отечественная исполнительница Нюша выявила желание удалить родинку, имеющуюся у нее над губой.
Дни24 07:52
Политика
МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН
Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании "финансовых рычагов" для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН).
Газета.Ru 07:29
Армия и оружие
Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России
Российский президент Владимир Путин в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia заявил, что Россия создала ракетные комплексы, летящие по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью.
RT на русском 10:21
Общество
В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
РИА Новости вчера в 16:37
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Политика
Совбез РФ назвал число погибших от крупных терактов в мире в 2019 году
В мире в результате крупных террористических актов в 2019 году погибли более девяти тысяч человек, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью «Российской газете».
REGNUM 11:56
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
ТК Звезда вчера в 11:50
Единоборства
Американский боксер впал в кому после нокаута в андеркарде боя Усика
Американский боксер Патрик Дэй, госпитализированный после тяжелого поражения на ринге, впал в кому, сообщает Fightnews.
РИА Новости 11:48
Футбол
Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и летит в Москву
Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и завтра вернётся в Москву Как стало известно «Чемпионату», тренер Доменико Тедеско решил проблемы, связанные с его контрактом с «Шальке», и 13 октября прилетит в Москву, чтобы в ближайшие два дня подписать основой контракт с московским «Спартаком».
Чемпионат вчера в 17:00
Происшествия
Вице-мисс «Краса России» разбилась в страшном ДТП под Минском
Первая вице-мисс «Краса России» Евгения Сметанина разбилась в страшном ДТП под Минском.
Пятый канал 08:50
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