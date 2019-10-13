Политика

РИА НовостиРИА НовостиNational Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике

Политика США ненамеренно привела к укреплению российской экономики, пишет National Interest. Речь идет об энергетическом секторе. В частности, подчеркивает журнал, на это повлияли американские санкции против Венесуэлы и Ирана.
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Эксперт оценил сообщения об укреплении российской энергетики благодаря США

РИА Новости05:08

СМИ: Политика США привела к усилению позиций России в энергетике

RT на русском02:25

СМИ сообщили о ненамеренной помощи США в укреплении российской экономики

РБК01:48

Американские СМИ рассказали о ненамеренной помощи США экономике России

Известиявчера в 23:29

Названы случайно усилившие экономику России решения США

Lenta.ruвчера в 22:55

Аналитики: США ненамеренно укрепили российскую экономику

РЕН ТВвчера в 21:33

Американский журнал рассказал о невольной помощи США экономике РФ

News.ruвчера в 21:20
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Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

RT на русском 05:38
Происшествия

Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки

В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM вчера в 10:57
Общество

Российские туристы назвали самые скучные города Европы

Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
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Путин высказался о гонке вооружений и возможности новой холодной войны

Президент Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic выразил надежду, что гонка вооружений не приведет к новой холодной войне.
РБК 07:37
Политика

Сын Байдена уволится из инвестиционного фонда в Китае

Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер решил уволиться в конце октября из управляющей компании фонда прямых инвестиций, который в ноябре 2013 года учредил в Китае вместе с местным банкиром Джонатаном Ли.
Телеканал 360° 09:15
Армия и оружие

Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
News.ru 09:30
Общество

В Москве проходят пикеты в поддержку Константина Котова

В Москве проходят пикеты в поддержку Константина Котова, который был осужден за неоднократные нарушения правил проведения массовых акций.
Эхо Москвы 05:30
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Здоровье

Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян

Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru 10 октября в 01:49
Шоу-бизнес

Врач-онколог раскрыла, что может помочь Заворотнюк

Врач-онколог Лариса Туркина заявила, что к лечению актрисы Анастасии Заворотнюк необходимо привлечь профильных специалистов.
Neva.Today 06:30
Политика

Парламентские выборы стартовали в Польше

Парламентские выборы начались в Польше 13 октября. Жителям республики предстоит избрать 460 депутатов сейма и 100 членов сената.
News.ru 03:04
Автоспорт

В FIA оштрафовали Леклера и Ferrari

К результату Леклера добавлено 15 секунд: пять за инцидент и ещё на десять секунд оштрафована команда – за то, что не потребовала от гонщика раньше свернуть в боксы на повреждённой машине.
F1news.ru 05:35
Политика

Из-за Поклонской и Бальбека турецкого посла вызвали в МИД Украины

Внешнеполитическое ведомство Украины направило ноту протеста Турции и вызвало турецкого посла, поскольку турецкий лидер Реджеп Эрдоган встретился с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком.
Вести.Ru 09:55
Политика

Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки

Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Армия и оружие

Трамп приказал американским войскам покинуть север Сирии

Президент США Дональд Трамп приказал американским войскам покинуть северную часть Сирии.
Lenta.ru 09:40
Армия и оружие

The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии

Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости 06:06
Гаджеты

Браслет Honor Band 5 продадут за 100 рублей

15 октября в 11 часов можно будет купить фитнес-браслет HONOR Band 5 всего за 100 рублей.
ITZine.ru вчера в 07:49
Здоровье

Малышева рассказала об опасностях использования туалетной бумаги

Использование туалетной бумаги может негативно сказаться на здоровье человека, об этом сообщила телеведущая Елена Малышева в одном из выпусков программы «Жить здорово!».
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Ученые рассказали о вреде молока для пожилых людей

UfacityNews.ru 10 октября в 09:03
Армия и оружие

«Здание ходило ходуном, потери перевалили за третий десяток»: Разведчик ДНР рассказал об уничтожении позиции «Правого сектора»* (видео)

Бывший военнослужащий морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, офицер СОБР МВД РФ Алексей Филиппов в интервью для военкора Юрия Котенка рассказал об уничтожении позиции запрещенного в России «Правого сектора»* в 2015 году, когда он был внедрен в ряды ДУК «Правый сектор»* и полк «Азов»* и передавал информацию ополчению Донецкой Народной Республики.
ИА Новороссия 05:00
Политика

Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России

Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 07:18
Происшествия

Названы имена двух россиян, пилотирующих рухнувший в Конго Ан-72

Газета.Ru вчера в 07:43
Авто

В Сети продемонстрировали уникальную «Ниву» с дизелем Peugeot XUD-9L

Внедорожник, впоследствии названый как «ВАЗ-21215», комплектовался дизельным агрегатом Peugeot XUD-9L с рабочим объемом на 1,9 литров мощностью на 65 лошадиных сил мощностью на 65 лошадиных сил.
Pnzdrive 10:06
Происшествия

60-летний мужчина задержан за серию изнасилований

В Томской области задержан 60-летний мужчина, которого подозревают в серии изнасилований.
Вести.Ru 10:24
Политика

Первый президент Украины сообщил об отношении Путина к Зеленскому

Президент России Владимир Путин относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко.
РБК 00:47
Армия и оружие

Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе

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Спорт

Далалоян стал третьим в упражнениях на перекладине на ЧМ в Штутгарте

Спорт-Экспресс 10:08
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом

Актуальные Новости 11 октября в 20:01
Армия и оружие

Курды заявили о бегстве сотен боевиков ИГИЛ из лагеря на севере Сирии

Life.ru 07:51
Общество

Шнуров раскрыл свою инвестиционную стратегию

Музыкант Сергей Шнуров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» рассказал, во что он вкладывает деньги.
РБК 09:48
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