Политика
РИА НовостиNational Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Политика США ненамеренно привела к укреплению российской экономики, пишет National Interest. Речь идет об энергетическом секторе. В частности, подчеркивает журнал, на это повлияли американские санкции против Венесуэлы и Ирана.
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Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
RT на русском 05:38
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM вчера в 10:57
Общество
Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Армия и оружие
Путин высказался о гонке вооружений и возможности новой холодной войны
Президент Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic выразил надежду, что гонка вооружений не приведет к новой холодной войне.
РБК 07:37
Политика
Сын Байдена уволится из инвестиционного фонда в Китае
Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер решил уволиться в конце октября из управляющей компании фонда прямых инвестиций, который в ноябре 2013 года учредил в Китае вместе с местным банкиром Джонатаном Ли.
Телеканал 360° 09:15
Армия и оружие
Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
News.ru 09:30
Общество
В Москве проходят пикеты в поддержку Константина Котова
В Москве проходят пикеты в поддержку Константина Котова, который был осужден за неоднократные нарушения правил проведения массовых акций.
Эхо Москвы 05:30
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Здоровье
Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян
Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru 10 октября в 01:49
Шоу-бизнес
Врач-онколог раскрыла, что может помочь Заворотнюк
Врач-онколог Лариса Туркина заявила, что к лечению актрисы Анастасии Заворотнюк необходимо привлечь профильных специалистов.
Neva.Today 06:30
Политика
Парламентские выборы стартовали в Польше
Парламентские выборы начались в Польше 13 октября. Жителям республики предстоит избрать 460 депутатов сейма и 100 членов сената.
News.ru 03:04
Автоспорт
В FIA оштрафовали Леклера и Ferrari
К результату Леклера добавлено 15 секунд: пять за инцидент и ещё на десять секунд оштрафована команда – за то, что не потребовала от гонщика раньше свернуть в боксы на повреждённой машине.
F1news.ru 05:35
Политика
Из-за Поклонской и Бальбека турецкого посла вызвали в МИД Украины
Внешнеполитическое ведомство Украины направило ноту протеста Турции и вызвало турецкого посла, поскольку турецкий лидер Реджеп Эрдоган встретился с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком.
Вести.Ru 09:55
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Армия и оружие
Трамп приказал американским войскам покинуть север Сирии
Президент США Дональд Трамп приказал американским войскам покинуть северную часть Сирии.
Lenta.ru 09:40
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости 06:06
Гаджеты
Браслет Honor Band 5 продадут за 100 рублей
15 октября в 11 часов можно будет купить фитнес-браслет HONOR Band 5 всего за 100 рублей.
ITZine.ru вчера в 07:49
Здоровье
Малышева рассказала об опасностях использования туалетной бумаги
Использование туалетной бумаги может негативно сказаться на здоровье человека, об этом сообщила телеведущая Елена Малышева в одном из выпусков программы «Жить здорово!».
Экономика сегодня вчера в 06:40
Здоровье
Ученые рассказали о вреде молока для пожилых людей
UfacityNews.ru 10 октября в 09:03
Армия и оружие
«Здание ходило ходуном, потери перевалили за третий десяток»: Разведчик ДНР рассказал об уничтожении позиции «Правого сектора»* (видео)
Бывший военнослужащий морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, офицер СОБР МВД РФ Алексей Филиппов в интервью для военкора Юрия Котенка рассказал об уничтожении позиции запрещенного в России «Правого сектора»* в 2015 году, когда он был внедрен в ряды ДУК «Правый сектор»* и полк «Азов»* и передавал информацию ополчению Донецкой Народной Республики.
ИА Новороссия 05:00
Политика
Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России
Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 07:18
Происшествия
Названы имена двух россиян, пилотирующих рухнувший в Конго Ан-72
Газета.Ru вчера в 07:43
Авто
В Сети продемонстрировали уникальную «Ниву» с дизелем Peugeot XUD-9L
Внедорожник, впоследствии названый как «ВАЗ-21215», комплектовался дизельным агрегатом Peugeot XUD-9L с рабочим объемом на 1,9 литров мощностью на 65 лошадиных сил мощностью на 65 лошадиных сил.
Pnzdrive 10:06
Происшествия
60-летний мужчина задержан за серию изнасилований
В Томской области задержан 60-летний мужчина, которого подозревают в серии изнасилований.
Вести.Ru 10:24
Политика
Первый президент Украины сообщил об отношении Путина к Зеленскому
Президент России Владимир Путин относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко.
РБК 00:47
Армия и оружие
Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе
Sputnik Эстония 05:00
Спорт
Далалоян стал третьим в упражнениях на перекладине на ЧМ в Штутгарте
Спорт-Экспресс 10:08
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом
Актуальные Новости 11 октября в 20:01
Общество
Шнуров раскрыл свою инвестиционную стратегию
Музыкант Сергей Шнуров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» рассказал, во что он вкладывает деньги.
РБК 09:48