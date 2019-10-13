Политика
РИА НовостиNational Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Политика США ненамеренно привела к укреплению российской экономики, пишет National Interest. Речь идет об энергетическом секторе. В частности, подчеркивает журнал, на это повлияли американские санкции против Венесуэлы и Ирана.
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Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым
RT на русском вчера в 17:37
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Гражданка Израиля 25-летняя Наама Иссахар приговорена Химкинским городским судом к 7,5 года колонии общего режима.
Российская газета 11 октября в 16:32
Общество
В США нашли рыбу, способную выжить без воды
В штате Джорджия в США нашли популяцию северного змееголова – нетипичной для этого региона рыбы, которая отличается крайней живучестью, пишет «Мир 24».
Ореанда-Новости 11 октября в 11:51
Происшествия
60-летний мужчина задержан за серию изнасилований
В Томской области задержан 60-летний мужчина, которого подозревают в серии изнасилований.
Вести.Ru 10:24
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Политика
Саудовская Аравия отвергла причастность к атаке на иранский танкер
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что королевство отрицает причастность к атаке на иранский танкер в Красном море.
Известия 09:03
Политика
Путин назвал свою поездку в Саудовскую Аравию ответным визитом
RT на русском вчера в 06:08
Футбол
Определились все участники плей-офф Кубка мира по регби
По итогам матчей группового этапа стали известны все участники раунда плей-офф Кубка мира по регби в Японии.
RT на русском 09:17
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
ТК Звезда вчера в 11:50
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Музыка
Комментарий Эвермана под клипом Айлиш собрал миллион лайков
Эверман прокомментировал клип так: «I’m the bald guy» («Я лысый парень»).
Культуромания 05:14
Армия и оружие
Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе
Sputnik Эстония 05:00
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Армия и оружие
Пентагон: SDF хотят контратаковать Турцию с согласия России и Сирии
Союзные Соединённым Штатам «Сирийские демократические силы» (SDF) хотят договориться с российскими военными и властями Сирии об организации контратаки войск Турции на севере страны.
News.ru 09:18
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС вчера в 19:02
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости 06:06
Политика
Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию
Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
РИА Новости 08:33
Спорт
Элиуд Кипчоге первым в мире пробежал марафон меньше, чем за два часа
Впервые Элиуд Кипчоге пытался преодолеть марафон меньше, чем за два часа, в мае 2017 года. В итальянском Монце он пробежал за 2:00:25.
Профиль вчера в 08:55
Политика
Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России
Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 07:18
Общество
Японцев напугало ярко-фиолетовое небо перед мощным тайфуном
Японцы поделились в соцсетях сделанными перед мощным тайфуном "Хагибис" фотографиями, на которых небо окрасилось в цвета от ярко-розового до темно-пурпурного.
РИА Новости 09:33
Политика
Познер признал победу интернета над телевидением в России
Недавно Познер пришел к выводу, что главная проблема России заключается в том, что страной управляют выходцы из советской эпохи.
Ридус 09:16
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Футбол
Стал известен состав сборной России на матч с Кипром
Сборная России определилась со стартовым составом на матч отборочного турнира Евро-2020 с Кипром.
Metaratings 10:45
Шоу-бизнес
Дарья Мороз поздравила свою мачеху Викторию Исакову с 43-летием
Вчера свой 43-й день рождения отпраздновала Виктория Исакова. С самого утра актрису в соцсетях стали поздравлять родные и друзья.
Вокруг ТВ 06:30
Шоу-бизнес
Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.
Телепрограмма вчера в 03:58
Теннис
Даниил Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
Известия 07:11
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59