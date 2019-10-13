Политика

РИА НовостиРИА НовостиNational Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике

Политика США ненамеренно привела к укреплению российской экономики, пишет National Interest. Речь идет об энергетическом секторе. В частности, подчеркивает журнал, на это повлияли американские санкции против Венесуэлы и Ирана.
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