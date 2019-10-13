Политика

РИА НовостиРИА НовостиNational Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике

Политика США ненамеренно привела к укреплению российской экономики, пишет National Interest. Речь идет об энергетическом секторе. В частности, подчеркивает журнал, на это повлияли американские санкции против Венесуэлы и Ирана.
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Эксперт оценил сообщения об укреплении российской энергетики благодаря США

РИА Новости05:08

Американские СМИ рассказали о ненамеренной помощи США экономике России

Известиявчера в 23:29

СМИ сообщили о ненамеренной помощи США в укреплении российской экономики

РБК01:48

СМИ: Политика США привела к усилению позиций России в энергетике

RT на русском02:25

Названы случайно усилившие экономику России решения США

Lenta.ruвчера в 22:55

Аналитики: США ненамеренно укрепили российскую экономику

РЕН ТВвчера в 21:33

Американский журнал рассказал о невольной помощи США экономике РФ

News.ruвчера в 21:20
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Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»

Газета.Ru 04:59
Хоккей

Уэйн Гретцки попал в больницу после обморока, ему наложили 20 швов

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки несколько дней назад упал в обморок. По его словам, он просто рухнул на пол.
Спорт-Экспресс 03:38
Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Игры

Спидраннер прошёл GTA: San Andreas за 26 минут

Grand Theft Auto: San Andreas — пятая игра серии GTA, которая вышла в 2004 году на PlayStation 2 и в 2005-м на PC.
CyberSport.ru вчера в 12:05
Армия и оружие

NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии

Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
РБК 08:41
Экономика

Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Политика

МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН

Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании "финансовых рычагов" для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН).
Газета.Ru 07:29
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Общество

Жених обманул невесту, которая ради свадьбы набрала кредитов

Счастливая невеста пообещала взять на себя часть расходов. Свадьбу она хотела провести с шиком, несмотря на то, что денег не было.
Комсомольская правда 04:30
Политика

Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию

Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
РИА Новости 08:33
Происшествия

В Японии два человека погибли из-за тайфуна «Хагабис»

Жертвами обрушившегося на Японию тайфуна «Хагабис» стали два человека, еще 77 пострадали, передает телеканал NHK.
МИР 24 вчера в 10:15
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве школьницы в Саратове рассказала о сыне

Журналисты пообщались с матерью подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове.
iReactor 11 октября в 16:09
Единоборства

Дмитрий Бивол победил Ленина Кастильо

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.
Allboxing.ru вчера в 23:57
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Политика

Путин выразил Абэ соболезнования из-за тайфуна в Японии

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями японскому премьер-министру Синдзо Абэ в связи с большим числом жертв и масштабными разрушениями из-за тайфуна в Японии.
RT на русском 06:46
Теннис

Медведев выиграл «Мастерс» в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:09
Политика

Саудовская Аравия заявила о непричастности к атаке на иранский танкер

Эр-Рияд отрицает причастность к атаке на иранский танкер в Красном море, заявил госминистр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.
Взгляд.ру 08:38
Спорт

Элиуд Кипчоге первым в мире пробежал марафон менее чем за 2 часа

Первым бегуном в мире, который пробежал марафон меньше чем за 2 часа, стал представитель Кении Элиуд Кипчоге.
ProstoProSport вчера в 05:12
Наука

Кораллы оказались способны к регенерации

Ученые внимательно изучили кораллы в Средиземном море и пришли к выводу, что те из них, которая, как думалось ранее, погибли из-за теплового стресса, смогли вернуться к жизни.
SciencePop 11 октября в 01:12
Армия и оружие

Путин ответил на вопрос о новой холодной войне

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет.
Известия 06:17
Политика

Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ходе встречи с министрами иностранных дел Евросоюза в понедельник, 14 октября, будет просить их "дожать" Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
Известия вчера в 19:56
Автоспорт

«Формула-1» пересмотрела результаты гонки Гран-при Японии

В результате пересмотра итогов пилот Рейсинг Пойнт Серхио Перес, попавший в аварию, стал девятым, его партнер по команде Лэнс Стролл опустился с десятого на 11-е место, а гонщик Рено Нико Хюлкенберг переместился на десятую строчку, сообщает Motorsport.com Отметим, что российский пилот Торо Россо Даниил Квят опустился 11-го на 12-е место.
Советский спорт 05:06
Армия и оружие

Беспилотник США сдуло ветром во время испытаний

Беспилотник Соединенных Штатов XQ-58A Valkyrie ("Валькирия"), который проводил испытательный полет, сдуло ветром.
Газета.Ru вчера в 20:41
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета 11 октября в 16:32
Армия и оружие

Эрдоган заявил о 18 погибших при обстрелах гражданах Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не менее 18 турецких граждан погибли в результате обстрелов со стороны курдских формирований.
RT на русском 08:30
Происшествия

В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД

Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Lenta.ru вчера в 20:26
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ 03:56
Происшествия

В Томской области задержали подозреваемого в серии нападений на женщин

Оперативники Томской области задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин в городе Стрежевом, которые он совершал в течение 13 лет, сообщает Следственное управление СКР по региону в воскресенье.
Интерфакс 07:42
Политика

Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России

По словам представителя Кремля, задачей президента является на своём примере популяризировать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».
RT на русском 07:49
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