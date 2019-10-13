Политика
РИА НовостиNational Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Политика США ненамеренно привела к укреплению российской экономики, пишет National Interest. Речь идет об энергетическом секторе. В частности, подчеркивает журнал, на это повлияли американские санкции против Венесуэлы и Ирана.
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Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Армия и оружие
Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе
Sputnik Эстония вчера в 05:00
Транспорт
На юге Сокольнической линии московского метро прервано движение
Движение поездов прервано на Сокольнической линии столичного метро от станции "Юго-Западная" до станции "Коммунарка" по направлению из центра рано утром в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс 00:05
Политика
Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека
МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru вчера в 11:18
Религия
Православные верующие празднуют Покров
14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Вести.Ru вчера в 18:32
Политика
В Эквадоре идут переговоры между властями и протестующими
В Эквадоре в воскресенье, 13 октября, почти с трёхчасовой задержкой начались переговоры между властями страны и представителями коренного населения, протестующего против экономических реформ.
Life.ru вчера в 19:45
Армия и оружие
В предназначенных для «сдерживания» РФ норвежских F-35 нашли изъян
Газета.Ru вчера в 21:49
Футбол
Россия обыграла Кипр и досрочно вышла на ЧЕ-2020
Сборная России по футболу обыграла команду из Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в групповой этап чемпионата Европы-2020.
Известия вчера в 14:19
Авто
Перспективы LADA Granta Drive Active оценили дилеры
Седан LADA Granta Drive Active, который совсем скоро поступит в продажу, призван стать самой «молодежной» моделью в линейке LADA.
Автоновости дня вчера в 06:25
Волейбол
Сборная России проиграла США на Кубке мира
Мужская сборная России провела очередной матч Кубка мира в Японии. Национальная команда проиграла в трех партиях сборной США.
Матч ТВ вчера в 23:45
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru вчера в 10:46
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском вчера в 02:05
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером
«С днем рождения ВМС США», — написал Маст на картинке, где был изображен российский корабль.
РБК вчера в 22:23
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Здоровье
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см
"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Москва 24 вчера в 12:23
Политика
СМИ узнали о визите премьера Украины на концерт с участием неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил мероприятие, на котором выступала ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
Газета.Ru вчера в 22:09
Футбол
Адвокат водителя Фернандо, задержанного в России, заявил, что игрок его бросил
Олимпио да Силва Соареш, адвокат Робсона Насименто де Оливейра, водителя бывшего полузащитника «Спартака» Лукаса Фернандо, сообщил, что футболист практически не участвует в защите его клиента, который был задержан в июне в России за ввоз в страну наркотических веществ.
Чемпионат вчера в 13:16
Армия и оружие
Сирийская армия начала переброску на курдские территории
Известия вчера в 22:19
Космос
Ученый из NASA утверждает, что жизни Земля обязана Луне
Территория новостей вчера в 12:15
Технологии
«Ростелеком» и ВТБ могут стать единым игроком на рынке больших данных
«Ростелеком» и ВТБ думают о создании платформы обмена большими данными, сообщил «Ведомостям» президент госоператора Михаил Осеевский и подтвердил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин.
Ведомости вчера в 17:29
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM вчера в 08:44
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 35
По меньшей мере 35 человек стали жертвами обрушившегося на Японию мощного тайфуна, сообщает 14 октября агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление главного секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
REGNUM вчера в 22:50
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Авто
Кондиционер в автомобиле осенью: развеян миф о «всепогодности»
Эксперты портала «За рулем» развеяли некоторые заблуждения водителей по поводу использования кондиционера осенью.
Тарантас Ньюс вчера в 11:55
Происшествия
Три человека погибли при столкновении иномарки со столбом в Юбилейном
В результате столкновения погибли три человека. Их личности и возраст уточняются. Тела оказались зажаты в искореженной машине.
Версия-Саратов вчера в 22:46
Армия и оружие
Путин рассказал об уникальности российского гиперзвукового оружия
Президент РФ Владимир Путин заявил, что к моменту появления у ведущих армий мира гиперзвукового оружия в РФ будет уже что-то более новое, ученые работают над этим.
РИА Новости вчера в 05:52
Политика
Первый президент Украины оценил отношение Путина к Зеленскому
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении главы РФ Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Life.ru вчера в 00:08
Общество
В Екатеринбурге огласили первые результаты выборов площадки для храма
В Екатеринбурге 60% участников выборов места для строительства собора Святой Екатерины проголосовали за территорию бывшего приборостроительного завода.
РБК вчера в 21:56
Экономика
Между Россией и Казахстаном обострился уголь
Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Авто
Кроссовер Great Wall обзавелся новой медиасистемой
Wey — премиальный бренд автоконцерна Great Wall — представил рестайлинговую версию «младшей» модели VV5.
SpeedMe вчера в 23:52