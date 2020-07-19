Политика
РИА НовостиNational Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
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с чего всё началось
Российские власти могут ограничивать вывоз пшеницы из страны, используя это как «политическое оружие», что вызывает опасения, пишет портал The National Interest.Известия01:24
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National Interest назвал запрет на вывоз зерна из России «политическим оружием»
Комсомольская правда00:31
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Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Происшествия
Основной фигурант дела о торговле младенцами объявлен в розыск
Следователи объявили в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей – юриста Константина Свитнева.
Газета.Ru 07:26
Происшествия
Открытое горение в троллейбусном парке в Астрахани ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое возгорание на территории муниципального автобусно-троллейбусного предприятия в Астрахани, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону в воскресенье.
ТАСС 07:45
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания.
РИА Новости 07:59
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Экономика
Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля
Условия получения средств для юридических лиц: предприниматель не идет к ликвидации или банкротству, задолженность максимум три тысячи рублей, срок предоставления субсидии – 15 августа.
ToDay News Ufa 02:40
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:49
Общество
В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России
Пожилые граждане, которые получают пенсию меньше официального прожиточного минимума в РФ и живут за чертой бедности, вправе обратиться в администрацию региона, где они находятся, и воспользоваться адресной помощью в соответствии со специальной социальной программой.
Evo-rus.com 01:29
Футбол
«Химки» победили «Урал» и вышли в финал Кубка России по футболу
RT на русском 07:59
Шоу-бизнес
Пугачева поразила подписчиков вечной молодостью
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила подписчиков нестареющей красотой.
SM News вчера в 05:06
Здоровье
245 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 245 человек.
Уральский меридиан 03:48
Происшествия
Против активиста завели уголовное дело после акции в Ленобласти
Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции.
МР7.ру 08:36
Политика
Глава МИД Китая заявил Лаврову, что США лишились разума
Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США лишились разума, какой-либо нравственности и доверия.
НТВ вчера в 00:50
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Происшествия
В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане
В Московской области обнаружен труп пожилой женщины, спрятанный в чемодане.
Российская газета 05:43
Здоровье
Хабаровский минздрав заявил о росте заболеваемости коронавирусом
Министерство здравоохранения Хабаровского края заявило, что в регионе фиксируется повышение числа новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Московский Комсомолец 08:38
Игры
С переходом на Unreal Engine 5 видеоигры значительно увеличатся в размерах
Место, занимаемое видеоиграми на жестких дисках, значительно увеличится после перехода на Unreal Engine 5, 17 июля заявил главный программист компании Kitatus and Friends Райан Шах в интервью изданию Wccftech.
ИА Красная Весна вчера в 16:51
Политика
В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса
Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru 04:21
Армия и оружие
СМИ рассказал о разработке в России беспилотников на солнечных батареях
Московский Комсомолец 03:21
Общество
20 июля на Среднем Урале ожидаются грозы, град и шквалистый ветер
Телеканал ОТВ 07:10
Футбол
Конор МакГрегор ответил на пародию Серхио Рамоса
На видео Рамос на тренировке забивает гол мощным ударом издали, а затем пародирует походку ирландца.
ODDS.ru 02:24
Общество
Гинцбург рассказал, кого нужно прививать от COVID-19 в первую очередь
Кроме людей из группы риска по коронавирусу, необходимо прививать учителей и представителей профессий, которые работают в замкнутых коллективах.
Российская газета 02:50
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Футбол
Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитров на матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотива" с ЦСКА, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 19:50
Экономика
Из-за аномальной жары россиян ждет рост цен на продукты
Из-за аномально жаркого лета в России пострадает урожай, что выльется в рост цен на овощи и фрукты.
MOS.news 05:47
Единоборства
Фигередо победил Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе
В главном событии вечера Дейвесон Фигередо (19-1) во второй раз подряд разобрался с опытным Джозефом Бенавидесом (28-7) и стал новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе.
Газета.Ru 03:48
Политика
Представитель «Талибана» отверг обвинения США в сговоре с Москвой
Сухейль Шахин, официальный представитель "Талибана" (организация запрещена в России) опроверг обвинения США в том, что движение получало деньги от России за нападение на солдат международной коалиции в Афганистане.
Вести.Ru вчера в 16:59
Технологии
Компания Sony заранее объявит старт предзаказов на PlayStation 5
Компания Sony готовится к мировым продажам консоли PlayStation 5. Японский производитель электроники объявит старт предзаказов на новое игровое устройство лишь при полной готовности к выпуску гаджета.
Актуальные Новости 02:05