с чего всё началось

Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".

National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

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