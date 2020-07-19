с чего всё началось

Российские власти могут ограничивать вывоз пшеницы из страны, используя это как «политическое оружие», что вызывает опасения, пишет портал The National Interest. Согласно прогнозу издания, Россия к 2028 году может контролировать пятую часть мирового экспорта зерна.

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 1,9K

Футбол СМИ: футболисты «Барселоны» хотят, чтобы команду возглавил Клюйверт Бывший футболист "Барселоны" Патрик Клюйверт может сменить Кике Сетьена на посту главного тренера испанского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

Происшествия Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте. 11

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в «Фуд Сити» Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити", никаких проблем нет, фуры с товарами заехали на рынок, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. 1,4K

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке. 46

Происшествия Стала известна причина взрыва газа в многоэтажке на Автозаводе Руководитель СК по Нижегородской области Айрат Ахметшин рассказал телекомпании «Волга», что ключевой версией причины взрыва является утечка газа из некачественного шланга, соединяющего плиту с газовой трубой в квартире на шестом этаже. 2

Здоровье 102 человека в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки За весь период из медицинских учреждений в связи с выздоровлением выписали 8874 пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус, включая 129 человек за сутки. 1,5K

Футбол «Зенит» хочет приобрести защитника «Портимоненсе» Виллиана Как сообщает издание O Jogo, питерский "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Портимоненсе" Виллиану да Силва Роша.

Футбол «Спартак» отправился на матч с «Зенитом» В кубковом полуфинале красно-белым не помогут Понсе и Зобнин. В субботу московский "Спартак" отправился в Санкт-Петербург.

Политика Лидеры ЕС не согласовали меры по восстановлению экономики Лидеры Евросоюза собрались в Брюсселе впервые на первый очный саммит за несколько месяцев для согласования пакета мер по восстановлению экономики после пандемии. 74

Политика Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике. 48

Космос Астрономы впервые смогли зафиксировать мерцание черной дыры Речь идёт о сверхмассивной чёрной дыре в галактике 1ES 1927+654, где два года назад была зафиксирована весьма мощная вспышка. 5

Армия и оружие В ЛНР заявили о ликвидации огневой позиции украинских силовиков В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили об уничтожении позиции украинских силовиков в Донбассе.