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ИзвестияThe National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Российские власти могут ограничивать вывоз пшеницы из страны, используя это как «политическое оружие», что вызывает опасения, пишет портал The National Interest. Согласно прогнозу издания, Россия к 2028 году может контролировать пятую часть мирового экспорта зерна.
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с чего всё началось
Российские власти могут ограничивать вывоз пшеницы из страны, используя это как «политическое оружие», что вызывает опасения, пишет портал The National Interest.Известия01:24
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National Interest назвал запрет на вывоз зерна из России «политическим оружием»
Комсомольская правда00:31
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
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Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции
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Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте
Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте.
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Лионель Месси отреагировал на чемпионство «Реала»
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в «Фуд Сити»
Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити", никаких проблем нет, фуры с товарами заехали на рынок, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
РИА Новости 05:36
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
Происшествия
Стала известна причина взрыва газа в многоэтажке на Автозаводе
Руководитель СК по Нижегородской области Айрат Ахметшин рассказал телекомпании «Волга», что ключевой версией причины взрыва является утечка газа из некачественного шланга, соединяющего плиту с газовой трубой в квартире на шестом этаже.
Нижний Новгород on-line 05:25
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
РИА Новости вчера в 15:20
Общество
Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса
Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru вчера в 09:04
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Кино
Путин и Мишустин поздравили актера Василия Ливанова с юбилеем
РИА Новости 04:19
Армия и оружие
Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост
Политическая Экспертиза вчера в 12:13
Происшествия
В Башкирии пропавший у реки 6-летний мальчик погиб
Kursk.com 04:33
Здоровье
102 человека в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки
За весь период из медицинских учреждений в связи с выздоровлением выписали 8874 пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус, включая 129 человек за сутки.
Evo-rus.com вчера в 08:25
Футбол
«Зенит» хочет приобрести защитника «Портимоненсе» Виллиана
Как сообщает издание O Jogo, питерский "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Портимоненсе" Виллиану да Силва Роша.
Sport.ru вчера в 17:59
Футбол
«Спартак» отправился на матч с «Зенитом»
В кубковом полуфинале красно-белым не помогут Понсе и Зобнин. В субботу московский "Спартак" отправился в Санкт-Петербург.
Inc-news.ru вчера в 13:00
Политика
Лидеры ЕС не согласовали меры по восстановлению экономики
Лидеры Евросоюза собрались в Брюсселе впервые на первый очный саммит за несколько месяцев для согласования пакета мер по восстановлению экономики после пандемии.
Российская газета вчера в 13:15
Политика
Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию
Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике.
Lenta.ru вчера в 08:21
Космос
Астрономы впервые смогли зафиксировать мерцание черной дыры
Речь идёт о сверхмассивной чёрной дыре в галактике 1ES 1927+654, где два года назад была зафиксирована весьма мощная вспышка.
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Армия и оружие
В ЛНР заявили о ликвидации огневой позиции украинских силовиков
В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили об уничтожении позиции украинских силовиков в Донбассе.
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Создатели сериала «Чаки» представили первый тизер с датой премьеры
Авторы сериала "Чаки", повествующего об известной куклу убийце, выпустили первый тизер проекта.
Piter.tv 17 июля в 13:40
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Специалисты составили топ-5 продуктов для эффективного похудения
Пятым продуктом эксперты называют овощи из-за высокого содержания клетчатки.
Слово и Дело 01:48
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил во второй раз стали родителями
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на этой неделе во второй раз стали родителями. 38-летняя актриса держала в тайне свою беременность.
Дни24 03:11
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Дипломы Союзного государства вручены на «Славянском базаре в Витебске»
Окунуться в атмосферу уникального торжества музыкальной культуры и театрального искусства, которую подарил в эти дни гостеприимный Витебск гостям и участникам "Славянского базара", значит получить яркие и незабываемые эмоции, убежден государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Российская газета вчера в 05:29