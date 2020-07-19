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РИА Новости
РИА Новости

National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".В источнике
С чего всё началось
Российские власти могут ограничивать вывоз пшеницы из страны, используя это как «политическое оружие», что вызывает опасения, пишет портал The National Interest
.
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National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

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National Interest назвал запрет на вывоз зерна из России «политическим оружием»

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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
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На Дальнем Востоке продолжились акции в поддержку Фургала

Полиция очень настороженно относится ко всем, кто на этой мирной акции выходит с политическими лозунгами, тем более с федеральной повесткой, потому что изначально все задумывалось, помимо очевидной цели кормления голубей, как несанкционированный митинг в поддержку Фургала и объединения Дальнего Востока.
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Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Веснавчера в 11:22
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Месси сегодня может установить исторический рекорд Ла Лиги

Основным конкурентом аргентинца в борьбе за звание лучшего голеадора турнира в текущем сезоне является нападающий «Реала» Карим Бензема.В нынешнем сезоне Месси принял участие в 32 матчах, в которых забил 23 гола и сделал 22 результативные передачи.
Vprognoze.ru02:13
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Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию

Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике.
Lenta.ruвчера в 08:21
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