National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
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Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".В источнике
С чего всё началось
Российские власти могут ограничивать вывоз пшеницы из страны, используя это как «политическое оружие», что вызывает опасения, пишет портал The National Interest
.
Подробнее о событии
National Interest назвал запрет на вывоз зерна из России «политическим оружием»
Комсомольская правда00:31