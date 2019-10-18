Армия и оружие
Российская газетаNational Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня". В статье говорится о пуске ракет "Булава" в конце мая прошлого года.
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Американский журнал рассказал о «настоящем» российском оружии «Судного дня»
Московский Комсомолец00:16
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Армия и оружие
Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов.
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Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России — отказывается от брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк.
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Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета вчера в 17:59
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«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
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РФ создаст запрещенные ранее ДРСМД ракеты в ответ на испытания США
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ создаст запрещенные ранее ДРСМД ракеты в ответ на проведенные испытания США.
РЕН ТВ 02:29
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ вчера в 16:38
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В Сети появились новые фото Аллы Пугачевой в стильном и дерзком образе. Уже в ноябре Примадонна даст юбилейный концерт в Минске.
Газета Metro 16 октября в 09:51
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Посольство России в Японии ответило на шутку об Олимпиаде на Курилах
RT на русском 01:47
Происшествия
В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку
"Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.
РИА Новости 02:57
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Девушка влюбилась в налетчика и помогла ограбить АЗС
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Общество
Россияне едят слишком много яиц
В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
Lenta.ru 00:43
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Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Происшествия
На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5.
РИА Новости 03:15
Политика
Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США
Россия подготовила предложение о переносе работы комитета по вопросам разоружения Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену.
Известия 16 октября в 16:25
Единоборства
Глава UFC заявил, что бой между Макгрегором и Эдгаром не состоится
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок между экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и бывшим обладателем титула в лёгком весе американцем Фрэнки Эдгаром не состоится.
RT на русском 02:53
Происшествия
Сына наркобарона Коротышки задержали и почти сразу отпустили
В мексиканском городе Кульякан был задержан и спустя некоторое время отпущен Овидио Гусман — сын наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Коротышка.
РБК 01:51
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На двоих жителей Курил напала медведица
На двоих жителей Курил напала медведица.
Известия 00:18
Политика
США вводят пошлины на европейские товары
В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 22:38
Недвижимость
Ипотечные квартиры забирают коллекторы
Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными.
Век 03:18
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Политика
Великобритания и ЕС договорились о Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:15
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В Белом доме уточнили слова о заморозке военной помощи Украине
Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что его слова о связи между заморозкой военной помощи Украине и расследованием в отношении Демократической партии были неверно интерпретированы.
RT на русском вчера в 19:25
Авто
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С 1 января 2020 года в России будет запрещено передвигаться на только что приобретенном в салоне автомобиле без номеров, сообщает Autonews.
Ruposters.ru 15 октября в 09:05
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Фигуристка Константинова прокомментировала жребий на Skate America
Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала жребий на Skate America.
Газета.Ru вчера в 19:15
Происшествия
В Новосибирске в школе обнаружили тело девочки
RT на русском вчера в 01:49
Политика
Путин предложил отказаться от одного из международных взносов России
Президент России Владимир Путин предложил отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооружённых конфликтах, в которой нет российского представителя.
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Происшествия
В Красноярске загорелась шахта лифта жилого дома
РИА Новости 02:18
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым
Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv вчера в 10:59