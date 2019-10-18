Армия и оружие
Российская газетаNational Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня". В статье говорится о пуске ракет "Булава" в конце мая прошлого года.
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Американский журнал рассказал о «настоящем» российском оружии «Судного дня»
Московский Комсомолец00:16
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