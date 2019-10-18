Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаNational Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня". В статье говорится о пуске ракет "Булава" в конце мая прошлого года.
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США нашли у России «оружие Судного дня», чтобы отвлечь внимание от своих разработок

URA.Ru03:11

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Российская газетавчера в 23:42

National Interest рассказал о российском «оружии Судного дня»

Известия00:55

Американский журнал рассказал о «настоящем» российском оружии «Судного дня»

Московский Комсомолец00:16

В США рассказали о российском «оружии Судного дня»

РЕН ТВ00:04

National Interest назвал российскую подлодку «оружием Судного дня»

РБК01:16

National Interest рассказал о российском оружии «Судного дня»

РИА Новостивчера в 23:19
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Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Телеканал 360° вчера в 13:05
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Происшествия

В Москве задержаны начальники полиции и угрозыска Дорогомилово

С поличным при получении 3,5 миллиона рублей задержаны замглавы отдела - начальник местной полиции и руководитель отдела Дорогомиловского угрозыска.
Российская газета 03:45
Общество

В НОТУ прокомментировали новые правила отбора на Евровидение

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что участников национального отбора на Евровидение-2020 от Украины не будут проверять относительно выступлений в России, несмотря на наличие соответствующего пункта в договоре.
RT на русском 04:09
Происшествия

Следователи направили в суд дело о смерти актера Марьянова

REGNUM 03:47
Происшествия

Четверо арестантов «Матросской тишины» госпитализированы

Четверо заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) направлены в городскую больницу с признаками сильного опьянения.
Газета.Ru 03:06
Происшествия

Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

Мужчина попытался ограбить банк в Екатеринбурге и застрелил посетителя, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Интерфакс 04:47
Шоу-бизнес

Лобода отпраздновала день рождения с солистом Rammstein

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное во время празднования своего 37-летия.
Известия 04:45
Происшествия

На Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат

RT на русском 03:27
Общество

Россияне едят слишком много яиц

Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Происшествия

На Урале простились с убитой из-за машины девушкой

Сотни людей пришли сегодня к церкви в Каменске-Уральском, чтобы проститься с 27-летней Ксенией, жестоко убитой из-за автомобиля.
Российская газета 03:32
Общество

ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид

Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
RT на русском 01:20
Армия и оружие

Обстрелы мешают началу отвода сил в Донбассе, заявили в Минобороны Украины

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в пятницу заявил, что обстрелы в Донбассе мешают возобновить процесс разведения сил и средств в районе Петровского и Золотого.
РИА Новости 04:06
Общество

В Каталонии началась всеобщая забастовка

В Каталонии началась всеобщая забастовка сторонников независимости региона.
ТВ Центр 04:42
Происшествия

Появилось новое видео Михаила Хачатуряна с дочерьми

Племянник убитого Михаила Хачатуряна Арсен на пресс-конференции в студии телеканала «360» показал новое видео из жизни главы семейства и его дочерей.
Телеканал 360° 04:12
Происшествия

Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске

В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
Газета.Ru 04:20
Шоу-бизнес

Поклонники Заворотнюк коллективно помолились за ее здоровье

Близкие и поклонники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по сообщениям СМИ, диагностирован рак головного мозга, положительно оценили идею провести коллективную молитву в поддержку заслуженной артистки России.
iReactor 04:35
Шоу-бизнес

Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи

В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Рамблер вчера в 15:30
Музыка

Леди Гага прыгнула на фаната и вместе с ним упала со сцены

Знаменитая американская певица Леди Гага (Стефани Джерманотта) запрыгнула на руки фанату и вместе с ним упала со сцены во время концерта.
МИР 24 04:27
Финансы

Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
Ведомости 04:21
Армия и оружие

Недавно запущенный российский спутник уже разрушился на орбите

Ferra вчера в 09:37
Экономика

Минэкономразвития сообщило об ускорении роста экономики в два раза

Рост ВВП в третьем квартале текущего года составил 1,9 против 0,9% во втором (год к году).
РБК вчера в 23:22
Авто

ГАЗ зарегистрировал новый логотип «Победы»

Motor вчера в 11:33
Политика

Трамп сообщил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

РБК 01:47
Фигурное катание

Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при

18 октября в Лас-Вегасе стартует первый этап взрослой серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.
Газета.Ru 02:36
Единоборства

Боец MMA перед боем проиграл 200 тысяч долларов в казино в Сочи

Российский боец смешанных единоборств Вартан Асатрян незадолго до боя в Сочи проиграл в местном казино 200 тысяч долларов, сообщает Sport24 со ссылкой на осведомленный источник.
РИА Новости 03:36
Единоборства

Глава UFC: бой Макгрегора с Эдгаром не состоится

Нет смысла проводить поединок между ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором и американцем Фрэнки Эдгаром, бой не состоится, заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.
РИА Новости 03:35
Общество

Минприроды решило запретить выбрасывать батарейки с другим мусором

Минприроды предложило запретить выбрасывать батарейки и аккумуляторы вместе с остальными твердыми отходами.
Интерфакс 03:59
Хоккей

СКА и ЦСКА тратят на зарплаты игроков 3,5 миллиарда в год

Стало известно, какие суммы тратят клубы КХЛ Западной конференции на зарплаты своим хоккеистам, информирует РБК.
Sport.ru 03:59
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