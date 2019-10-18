Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаNational Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня". В статье говорится о пуске ракет "Булава" в конце мая прошлого года.
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National Interest рассказал о российском «оружии Судного дня»

Известия00:55

США нашли у России «оружие Судного дня», чтобы отвлечь внимание от своих разработок

URA.Ru03:11

National Interest назвал российскую подлодку «оружием Судного дня»

РБК01:16

Американцы используют российское «оружие Судного дня» в своих интересах

Национальная служба новостей05:45

Американский журнал рассказал о «настоящем» российском оружии «Судного дня»

Московский Комсомолец00:16

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Российская газетавчера в 23:42

National Interest рассказал о российском оружии «Судного дня»

РИА Новостивчера в 23:19
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Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Армия и оружие

Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Белграда

К 75-й годовщине освобождения столицы Югославии Белграда от фашистов на сайте Министерства обороны РФ открылся мультимедийный раздел с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства, сообщило Минобороны в пятницу.
Интерфакс вчера в 17:32
Гаджеты

Motorola анонсировала новый смартфон-раскладушку RAZR

Выход гаджета анонсирован на 13 ноября. Данных о стоимости новинки пока нет. Но эксперты считают, что она будет стоить полторы тысячи евро.
RuNews24.ru 05:45
Армия и оружие

Турецкие войска приостановят военную операцию в Сирии на 120 часов

Snob.ru вчера в 14:52
Происшествия

Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга

В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Шоу-бизнес

Леди Гага рухнула со сцены во время откровенного танца

Американская певица и актриса Леди Гага, которая славится своим экстравагантным поведением, запрыгнула на фаната во время концерта в Лас-Вегасе.
Московский Комсомолец 05:38
Общество

Власти Нью-Йорка решили закрыть одну из крупнейших в мире тюрем

Городской совет Нью-Йорка проголосовал в пользу закрытия к 2026 году Райкерса - одной из крупнейших в мире тюрем.
Интерфакс 05:33
Общество

Турчак предложил перевести жилые дома в России на «умный» учет

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил о необходимости внести в Жилищный кодекс поправки об обязательности оснащения многоквартирных домов системами «умного города».
РБК 04:50
Происшествия

Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске

В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
Газета.Ru 04:20
Фигурное катание

Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при

Газета.Ru 02:36
Политика

Украина настаивает на роспуске ДНР и ЛНР

Среди условий, без соблюдения которых невозможно выполнение политического блока вопросов Минских соглашений, помимо роспуска ДНР и ЛНР, Дарья Олифер упомянула полное прекращение огня и вывод иностранных войск и военной техники с территории Украины.
Рамблер 16 октября в 02:32
Общество

Россияне едят слишком много яиц

Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Армия и оружие

Ракетные комплексы «Ярс-С» в ноябре заступят на дежурство в Барнауле

РИА Новости 06:12
Происшествия

В Воронеже пропали две школьницы

Обозреватель Врн вчера в 17:54
Политика

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

По словам Шубина, "технический импорт" электроэнергии из России сегодня осуществляется в виде "технологических перетоков", которые регулируются соглашениями между операторами российских и украинских энергосистем.
Российская газета 04:49
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Происшествия

Суд лишил актрису Бочкареву водительских прав

РБК 06:02
Экономика

В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM вчера в 09:15
Общество

В зоопарке Парижа появился необычный обитатель – капля

В зоопарке Парижа появился необычный обитатель. 19 октября посетители увидят каплю.
МИР 24 вчера в 01:52
Политика

Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину

Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
Политика

Пучдемон добровольно явился в прокуратуру Бельгии

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордер на арест бывшего главы женералитета Каталонии Пучдемона.
REGNUM 04:37
Хоккей

Зыков дисквалифицирован на 20 матчей НХЛ за употребление допинга

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков дисквалифицирован на матчей 20 по решению НХЛ.
Metaratings вчера в 14:30
Футбол

«Ростов» опубликовал фото тренировок Мамаева

Новобранец футбольного клуба «Ростов» полузащитник Павел Мамаев набирает игровую форму после освобождения из колонии в Белгородской области.
МК-Спорт 05:05
Политика

Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru вчера в 05:20
Экономика

Минфин отказал «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД

Министерство финансов отклонило просьбу Министерства транспорта и госкомпании «Автодор» о выделении 44 млрд руб. на строительство в составе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) путепровода, эстакад и развязок, которые не были предусмотрены первоначальным проектом.
Ведомости вчера в 04:56
Политика

В Белом доме объяснили причины заморозки военной помощи Украине

США решили приостановить военную помощь Украине в связи с коррупцией в этой стране и нежеланием других стран оказывать такую поддержку, заявил и.о. руководителя администрации американского лидера Дональда Трампа Мик Малвейни.
Газета.Ru 05:06
Общество

В России хотят запретить пластиковые пакеты

Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия».
REGNUM вчера в 22:51
Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
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