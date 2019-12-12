Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиNational Interest назвал самые мощные флоты в мире

Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию. На первом месте оказались американские ВМС. Как отмечает автор материала, США имеют больше кораблей, чем любой флот в мире.
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National Interest назвал пятерку самых мощных флотов в мире

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В США назвали самые мощные флоты в мире

РЕН ТВвчера в 22:14

В США назвали самые мощные флоты в мире

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Составлен топ-5 самых мощных флотов в мире по версии National Interest

Красная веснавчера в 23:11

National Interest назвал самые мощные флоты в мире

РИА Новостивчера в 21:36
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
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В Перу перехватили подлодку с тонной кокаина на борту

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Конституция РФ вступила в силу со дня её опубликования в «Российской Газете» − 25 декабря 1993 года.
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Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
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Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

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Сенат США отложил вопрос о санкциях против России на неделю

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Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
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Компания Chevrolet представила новые внедорожники Tahoe и Suburban.
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Ученые доказали опасность дневного сна

Ранее врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов в беседе с "Вечерней Москвой" развеял миф о том, что продолжительный сон по выходным может компенсировать усталость и недосып.
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